AB Türkiye'ye yaptırım mı uygulayacak? Merkel: Türkiye'yi konuşacağız!

Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı yaptırıma hazırlanıyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığı Yunanistan başta olmak üzere bütün AB devletlerini rahatsız etti. AB aralık ayında Türkiye'ye yaptırımı konuşacak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın dün Avrupa Birliği'nin Aralık ayındaki toplantısında Türkiye'ye yaptırım uygulamasının gündeme getirileceğini açıklamasının ardından Almanya Başbakanı Merkel'den de bir açıklama geldi. Angela Merkel, "Olaylar umduğumuz gibi gelişmedi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü doğalgaz arama faaliyetlerini ele alacağız." dedi.

Alman Başbakanı Merkel'in açıklamalarının benzer açıklamalar dün Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den gelmişti. Borrell, 'Dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz' demişti. Borell, Türkiye ile ilişkilerde gidilecek yöne 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde karar verileceğini belirterek, "İlişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz” demişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yaptığı açıklamada, "Eğer Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederse aralık ayındaki AB toplantısında yaptırımların değerlendirilmesini bekliyorum.”Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmış, ancak zirve sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

