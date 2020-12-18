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AB seyahat kısıtlamalarının kaldırdığı ülkeler listesini güncelledi
AB Konseyi, en son 22 Ekim'de güncellediği seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği son güncel listeyi yayımladı.
GÜNDEM 18.12.2020, 00:52
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, 22 Ekim'de güncellediği seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tekrar güncelledi.
Açıklanan listeye göre, mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak tekrar açılacak.
Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.
Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.
Söz konusu liste, ülkelerdeki koronavirüs durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.
Bu durumda, listede yer almayan ve AB'den resmen ayrılan İngiltere'ye de yıl bitimine kadar uygulanan geçiş sürecinin bitmesiyle seyahat kısıtlaması uygulanacak.
Açıklanan listeye göre, mart ayında tamamen kapatılan AB dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak tekrar açılacak.
Ayrıca AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık olacak.
Listede yer almayan bütün ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.
Söz konusu liste, ülkelerdeki koronavirüs durumuna ve kısıtlayıcı tedbirlere göre tekrar güncellenecek.
Bu durumda, listede yer almayan ve AB'den resmen ayrılan İngiltere'ye de yıl bitimine kadar uygulanan geçiş sürecinin bitmesiyle seyahat kısıtlaması uygulanacak.
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