AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye açıklaması! Yaptırım uygulanacak mı?
AB Liderler Zirvesi'nin Türkiye gündemli toplantısı sona erdi, Türkiye için yaptırım kararı çıkmadı.
GÜNDEM 02.10.2020, 03:34
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Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi.
Von Der Leyen de Türkiye'nin AB ile güçlü işbirliğinde kazançlı çıkacağını söyledi.
Ayrıca Doğo Akdeniz'deki gerilime ilişkin AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Türkiye konusunda aralık ayındaki zirvede döneceğiz" dedi.
Zirvede Belarus'a yaptırım kararı çıktı. Rum yönetiminin konuyla ilgili vetosu aşıldı ve Belarus'a yaptırımlar konusunda üye ülkeler anlaştı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile yapıcı diyalog istediklerini, buna karşılık tüm seçeneklerin masada olduğunu ancak kullanmak istemediklerini söyledi.
Von Der Leyen de Türkiye'nin AB ile güçlü işbirliğinde kazançlı çıkacağını söyledi.
Ayrıca Doğo Akdeniz'deki gerilime ilişkin AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "Türkiye konusunda aralık ayındaki zirvede döneceğiz" dedi.
Zirvede Belarus'a yaptırım kararı çıktı. Rum yönetiminin konuyla ilgili vetosu aşıldı ve Belarus'a yaptırımlar konusunda üye ülkeler anlaştı.
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