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AB, kararından geri adım attı! Türkiye'ye ambargo uygulamayacak
Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuç raporu açıklandı. Rapordan, daha önceki taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik ifadenin çıkartılması dikkat çekti.
GÜNDEM 17.10.2020, 21:00
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Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi'nin sonuç raporu açıklandı. Raporda, daha önceki sonuç taslağında yer alan Türkiye'ye yönelik sert söylemlerin yerini daha yumuşak bir dile bırakması dikkat çekti.
Taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade, sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada, "Avrupa Konseyi, tüm AB üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir" deniliyordu.
Oruç Reis gemisinin Yunan sularından çıkması için Türkiye'ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine, "Avrupa Konseyi, 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi, BM'nin 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi Kararları'na saygı gösterilmesini istiyor, Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor" ifadesi kullanıldı.
Taslak açıklamada yer alan Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına yönelik var olan ifade, sonuç raporunda yer almadı. Eski taslak açıklamada, "Avrupa Konseyi, tüm AB üye devletlerinin Türkiye'ye silah ihracatı politikalarına ilişkin güçlü ulusal pozisyonlara bağlılıklarını yinelemektedir" deniliyordu.
Oruç Reis gemisinin Yunan sularından çıkması için Türkiye'ye süre tanınmasına yönelik ifade de raporda yer almadı. Bunun yerine, "Avrupa Konseyi, 1-2 Ekim 2020'deki sonuçlarını yeniden teyit ediyor ve son keşif faaliyetleri de dahil olmak üzere, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyor. Avrupa Konseyi, BM'nin 550 ve 789 sayılı Güvenlik Konseyi Kararları'na saygı gösterilmesini istiyor, Maraş'ın statüsünün önemini vurguluyor ve Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor" ifadesi kullanıldı.
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