AB ile İngiltere arasında anlaşmazlıklar giderilemedi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret anlaşmalarına dair devam eden müzakerelerin devam ettiği belirtildi.

AB Liderler Zirvesi öncesi AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme gerçekleştiren Johnson, son iki hafta içinde fazla bir ilerleme kaydedilmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Başbakan, zirve sonucunu sabırsızlıkla beklediğini ve İngiltere'nin bundan sonraki adımını ona göre atacaklarını vurguladı.



AB tarafı ise İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için "yapılacak çok iş" olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Johnson ile görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, bir anlaşma için uğraşıyor. Ama bu 'ne pahasına olursa olsun' şeklinde bir uğraş değil" ifadesini kullandı.

Balıkçılık, eşit şartlar oluşturulması ve yönetim konularında koşulların "doğru" olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Önümüzde yapacak daha çok iş var" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise yarınki AB Konseyi öncesinde bir anlaşma için müzakere masasında ilerleme elde edebilmek amacıyla bastırdıklarını belirtti.

