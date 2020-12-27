AA yayınladı! 'Milli çikolata' Haşhaşella Almanya yolunda

‘Milli çikolata’ olarak bilinen Haşhaşella’nın adı daha da bilinir hale geliyor. Haşhaşella’ya olan talep artıyor. Bu çok konuşulacak haberi Anadolu Ajansı paylaşırken Haşhaşella’nın Almanya’ya ihraç edileceği belirtildi.



AA’nın haberine göre Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde üretimi yapılan haşhaş ezmesinin bir türü ve sürülebilir çikolataya benzeyen Haşhaşella büyük ilgi gördü, İşletme Müdürü Mücahit Aşgın’ın verdiği bilgilere göre; Haşhaşella, bu ay itibarıyla Avrupa pazarına Almanya ile ilk adımı attı. Kısa sürede “milli çikolata” oradaki marketlerde yerini alacak



Aşgın Haşhaşella’nın Almanya’ya ihracı hakkında , "Bunu da Haşhaşhella'yı Almanya'ya ihraç ederek başarmış olduk. Avrupa ülkeleri de haşhaşı çok tüketiyor. Özellikle mavi haşhaş tohumunu pasta ürünlerini süslemede çok yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Biz de oradaki başta gurbetçilerimize ve Avrupalılara milli çikolatamızı sunmaya başlıyoruz. İnşallah, 2021 yılı içerisinde Avrupa'daki pazar ağımızı daha çok ülkeyle genişletmek istiyoruz." İfadelerini kullandı



