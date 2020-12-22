Reklam

Son Dakika

A101'den yılın son fırsatı! A101 24 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu

A101 24 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Yılın son iki haftasında A101'den yılın son sürprizleri 24 Aralık A101 Aktüel ürünler kataloğunda yerini aldı.

GÜNDEM 22.12.2020, 12:24
1
A101'den yılın son fırsatı! A101 24 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu
Yılın son iki haftasına A101 marketin yapacağı sürpriz indirimler merak konusu oldu.
A101'de bu hafta Televizyon, beyaz eşya,  küçük ev aletleri ve gereçleri, ev tekstil ürünleri, mutfak gereçleri, elektrikli el Aletleri ve oyuncaklardan oluşan onlarca üründen oluşan "Aldın Aldın" kampanyası müşterilerini bekliyor.
Yeni yıla adım adım yaklaşırken A101 24 Aralık 2020 kataloğunda yer alan muhteşem indirimler arasında  Toshiba 65UL2063DT 65″ Ultra HD Smart Led Tv göze çarpıyor. Özel taksit imkanı da sunulan Toshiba Televizyonun fiyatı ise 5 bin 499 TL
A101'de yılın son fırsat ürünlerinde bir diğer iğer avantajlı üründe fiyatı ve performansıyla dikkat çeken HI-LEVEL HL49FAL27 49″ Full HD Android Smart Led Tv yerini alıyor.
HI-LEVEL HL49FAL27 49″ Full HD televizyonu A101 fiyası ise yalnızca 2,899 TL 

Bu senenin son "Aldın Aldın" kampanyasında 24 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürün ve fiyatlar ise şöyle olacak...

4 Aralık 2020 tarihinden itibaren Televizyon, beyaz eşya,  küçük ev aletleri ve gereçleri, Ev Tekstil Ürünleri, Mutfak Gereçleri, Elektrikli El Aletleri ve oyuncaklardan oluşan onlarca ürün A101 raflarında yerini alacak...
Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.499 TLHI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv 2.899 TLQCY T1C Bluetooth Kulaklık 99,95 TLJWIN JDP-950 Ahşap Kabinli Dijital Piyano 1.499 TLJWIN MK-1044 Elektronik Org 99,95 TLPiranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 129,95 TLPiranha Avuç Taşlama 129,95 TLPiranha Darbeli Matkap 129,95 TL

Arzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 199 TLKiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TLSCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi 89,95 TLSunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TLAprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TLPolosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TLArzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TL

Kiwi KVC 4085 Şarjlı El Süpürgesi 179 TLKiwi KSD 9932 Sensörlü Sıvı Sabunluk 129 TL4 Basamaklı Merdiven 75 TL8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TLVakumlu Krom Banyo Ürünleri 9,95 TLBanyo Seti 5'li 79,95 TL

Loock's ABS Kabin Boy Valiz 79,95 TLLoock's ABS Orta Boy Valiz 89,95 TLLoock's ABS Büyük Boy Valiz 99,95 TLKarakter Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 59,95 TLKarakter Lisanslı Kırlent 11,95 TLKarakter Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Bornoz 34,95 TL


Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 22 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11