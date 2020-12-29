A101'den yeni yıl sürprizi! A101 7 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101 yeni yılda da sürpriz kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.

Merakla beklenen 7 Ocak 2021 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.

2021 yılının yeni A101 kampanyasında ilk dikkat çeken aktüel ürün Samsung 40N5000 40″ Full HD TV ve Xiaomi Redmi 9 cep telefonu oldu.

A101 7 Ocak 2021 kampanyasında ayrıca SABA SB32F100 32″ Uydu Alıcılı Led TV , Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik bulunuyor.

Yeni yıl A101 Aktüel ürünler kataloğunda teknoloji, elektronik ev aletleri, zücaciye ve tekstil ürünleri müşterilerini bekliyor.



Samsung 40N5000 40″ Full HD Tv 2.499 TLSABA SB32F100 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TLXiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.399 TLKiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 79.95 TLKiwi KK3325P Su Isıtıcısı 69.95 TLKiwi KMX 3608 El Mikseri 69,95 TLKiwi KHB 4415 Çubuk El Blenderı 79.95 TLKiwi KSD 9925 Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri 59,95 TLAprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 69,95 TLArzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TLHuawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TLPiranha Akıllı Saat 89.95 TLPiranha Spor Bluetooth Kulaklık 39.95 TLGoSmart 10.000 mAh Powerbank 44.95 TLPiranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu 19,95 TLPiranha Kablosuz Mouse 17.95 TLLuminarc Servis Tabağı 21 cm 6,50 TLLuminarc Yemek Tabağı 21 cm 6,50 TLLuminarc Tatlı Tabağı 19 cm 6,50 TLLuminarc Kase 12 cm 6,50 TLHascevher Düdüklü Tencere Seti 139,95 TLSinbo Izgara Tava 69,95 TL



Erzak Kabı 3,50 TLYuvarlak Kase 8,95 TLTrend Saklama Kabı 3’lü 7,95 TLNofrost Saklama Kabı 6,95 TLUzun Trend Saklama Kabı 6,95 TLDolap İçi Raf 14,95 TLDeterjanlık 14,95 TLSarımsak Ezici 5,50 TLLisanslı ve Desenli Bardak 1,95 TLSantelli Çok Amaçlı Sepet 4,50 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 149 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 99,95 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 120×180 cm 59,95 TL



Silk&Blue Bay Yünlü Havlu Çorap 5,95 TLLisanslı Toka Çeşitleri 3,95 TLSinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TLTüy Toplama Rulosu 4,95 TLGokidy Kuaför Oyun Hamuru Seti 24,95 TLLisanslı Büyük Figürlü Puzzle 19,95 TLOyuncak Zıplayan Kurbağa Oyunu 5,95 TL1000 Parça Puzzle Çeşitleri 19,95 TLMidi Boy Cep Kitapları 9,95 TLBilim ve Sanat Merkezi Hazırlık Kitapları 7,95 TLLisanslı Oyun Seti 9,95 TLÇengel Bulmaca Çeşitleri 4,95 TLDüşyeri Kitap Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL



