A101'den yeni kampanya! A101 21 Kasım 2020 Aktüel Ürünler kataloğu

A101 market bu hafta bambaşka sürprizlerle kapılarını müşterilerine açıyor.

Teknolojiden beyaz eşyaya, giyimden küçük mutfak aletlerine kadar birçok ürün yeni haftaya merhaba diyecek olan A101 teknoloji severleri de unutmadı.

A101reyonlarında telefon, televizyon, kulaklık, akıllı bileklik gibi ürünler tüketicileri bekliyor olacak.

21 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak "A101 Haftanın Yıldızları" kampanyasında her zaman olduğu gibi bu hafta da bir çok gıda ve temizlik ürününde özel fiyat, ikinci üründe %50 indirim sizleri bekliyor.



Yudum Kızartma Ustası Bitkisel Karışım Yağ 1 Litre 22,90 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı 20,95 9,95 TLMilkten Tuzlu Tereyağı 950 gr 39,95 TLTarabya Tam Yağlı Yaze Kaşar Peyniri 1 Kg 27,95 TLTahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri 600 gr 20,95 TLMuratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 17,95 TLMuratbey Tel Peyniri 250 gr 10,95 TLGezen Tavuk Yumurtası 10'lu 9,50 TLBeşler / Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 18,50 TLDana Kavurma 250 gr 19,25 TLKarper Sürülebilir Üçgen Peynir 32x12,5 gr 12,95 TLDondurulmuş Bütün Piliç 7,95 TLPınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 10,25 TLBirşah Kaymaklı Yoğurt 1500 gr 8,95 TLDr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 8,95 TLDr.Oetker Kakaolu Puding 196 gr 3,95 TL



Hanımdan Cheescake Çeşitleri 650 gr 11,95 TLDiyar Karabiber 150 gr 6,95 TLBaştacı Dana Döner 250 gr 10,25 TLYörükoğlu Süt 1 Litre 4,25 TLÇerezya Ana Çıtlak Antep Fıstığı 300 gr 27,95 TLPınar Ayran 1,5 Litre 4,95 TLHI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek 28,95 TLEti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr 5,45 TLAkmina Sade Maden Suyu 1 Litre 2,50 TLEti Browni Mousse Çikolata Dolgulu Kek 48 gr 1,75 TLEti Sosbom Çikolata Soslu Pasta 50 gr 1,75 TL



21 Kasım A101 Market kampanyasında Haftanın Yıldızları olarak satışa sunulacak ürünler arasında HI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek, Milkten Tuzlu Tereyağı, Tahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri ve Tarabya Tam Yağlı Yaze Kaşar Peyniri gibi ürünler indirimli fiyatları ile dikkat çekiyor.

Milkten Tuzlu Tereyağı 950 gr 39,95 TLTarabya Tam Yağlı Yaze Kaşar Peyniri 1 Kg 27,95 TLTahsildaroğlu Ezine Klasik İnek Beyaz Peyniri 600 gr 20,95 TLMuratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 17,95 TLMuratbey Tel Peyniri 250 gr 10,95 TLGezen Tavuk Yumurtası 10'lu 9,50 TLBeşler / Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 18,50 TLDana Kavurma 250 gr 19,25 TL



21 - 27 Kasım tarihleri arasında 10 TL üstü alışveriş kampanyasında 1 litrelik Yudum Kızartma Ustası Bitkisel Karışım Yağ 22,90 TL yerine 11,95 TL olurken 16'lı Orkid Platinum Hijyenik Ped ise 20,95 TL yerine 9,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Karper Sürülebilir Üçgen Peynir 32x12,5 gr 12,95 TLDondurulmuş Bütün Piliç 7,95 TLPınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 10,25 TLBirşah Kaymaklı Yoğurt 1500 gr 8,95 TLDr.Oetker Krem Şanti 3x75 gr 8,95 TLDr.Oetker Kakaolu Puding 196 gr 3,95 TLHanımdan Cheescake Çeşitleri 650 gr 11,95 TLDiyar Karabiber 150 gr 6,95 TLBaştacı Dana Döner 250 gr 10,25 TLYörükoğlu Süt 1 Litre 4,25 TLÇerezya Ana Çıtlak Antep Fıstığı 300 gr 27,95 TL



21 Kasım ile 27 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak ürünler arasında

Pınar Ayran 1,5 Litre 4,95 TLHI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek 28,95 TLEti Burçak Sütlü Kremalı Bisküvi 4x100 gr 5,45 TLAkmina Sade Maden Suyu 1 Litre 2,50 TLEti Browni Mousse Çikolata Dolgulu Kek 48 gr 1,75 TLEti Sosbom Çikolata Soslu Pasta 50 gr 1,75 TLYudum Kızartma Ustası Bitkisel Karışım Yağ 1 Litre 22,90 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)Orkid Platinum Hijyenik Ped 16'lı 20,95 9,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)



