Reklam

Son Dakika

A101'den hafta sonuna özel indirimler! A101 21 Ocak Aktüel Ürünler

28 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek A101 21 Ocak 2021 fırsatlarında bomba ürünler olağanüstü fiyatlarıyla sizleri bekliyor.

GÜNDEM 16.01.2021, 16:21
A101'den hafta sonuna özel indirimler! A101 21 Ocak Aktüel Ürünler
A101 Aktüel 21 Ocak kampanyasında müthiş ürünler çılgın fiyatlarıyla müşterilerini bekliyor olacak
A101 21 Ocak kampanyasının ilk dikkat çeken  ürünü Oppo A73 Cep Telefonu oldu
Perşembe günü satışa sunulacak Oppo A73 Cep Telefonu fiyatı ise 2.499 TL olacak.
21 Ocak A101 Market kampanyasında ayrıca  HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Tv, Samsung Cyclone Süpürge, Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti ve JWIN 38" Klasik Gitar gibi aktüel ürünleri de avantalı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Tv 3.599 TLOnvo 42" Full HD Android Smart Tv 1.999 TLOppo A73 Cep Telefonu 2.499 TLSEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.649 TLSEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TLSEG Mekanik Silindirik Termosifon 799 TLSamsung Cyclone Süpürge 649 TLPiranha Kablolu Kulaklık 29,95 TLQCY T5 Bluetooth Kulaklık 129 TLPhilips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TLMicrosoft Bluetooth Mouse 129 TLAltıs Dikey Kondisyon Bisikleti 649 TLAltıs Masa Tenisi Raket Seti 16,95 TLPilates Matı 60x180 cm 39,95 TLUnisex Fitness Eldiveni 19,95 TLKapı Barfiks Barı 39,95 TLAltıs Ayarlanabilir Atlama İpi 14,95 TLDambıl Seti 2'li 39,95 TLPiranha Oto Multimedya Sistemi 399 TLPiranha Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 169 TLPiranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TLMetal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TLManyetik Telefon Tutucu 15,95 TL

Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 49,95 TLDiital Hava Kompresörü 99,95 TLLastik Tamir Kiti 400 ml 16,95 TLAnimasyonlu Bagaj Atı Kayar Led 49,95 TLKoltuk Isıtmalı Minder 59,95 TLPiranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TLHomend Functionall Multi Blender Set 249 TLKiwi Buharlı Temizleyici Mop 249 TLArzum Epilasyon Aleti 129 TLAprilla Saç & Sakal Düzeltme Makinesi 59,95 TLAprilla Diital Baskül 55 TLJWIN 38" Klasik Gitar 219,95 TLKiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TLArzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TL5 Raflı Kitaplık 119,95 TL4 Raflı Ayakkabı Dolabı 169 TLCem Granit Karnıyarık Tenceresi 26 cm 69,95 TLCem Granit Tava 26 cm34,95 TLEssenso 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 149,95 TLDesenli Opal Tabak Çeşitleri 5,95 TLSıcak Su Torbası 12,50 TLBorosilikat Cam Cezve 350 ml 9,95 TLAyarlanabilir Süzgeç 4,95 TLSeramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TLMetal Süzgeç 22 cm 9,95 TLHerevin French Press 600 cc 18,50 TLYuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 5,50 TLMasaüstü Baharatlık 6'lı 9,95 TLTrend Uzun Saklama Kabı 3,95 TL

Kalorifer Suluğu 2 TLCanlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TLCanlı Çiçek Helen Saksıda Mini Sukulent 9,95 TLCanlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TLTaraftar Lisanslı Battaniye 54,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TLBürümcük Sandalye Kılıfı 10,95 TLKapitoneli Yastık Alezi 6,95 TLBayan Ponponlu Terlik 14,95 TLSilk&Blue Ters Havlu Bayan Soket Çorap 4,50 TLSilk&Blue Bayan Motifli Soket Çorap 4,50 TLForos Dali Çalışma ve Aktivite Masası 69,95 TLResimli Dünya Klasikleri 2,95 TLSmart Cups Kutu Oyunu 29,95 TLOkul Öncesi Aktivite Kitapları 3,95 TLMGS Oyuncak Mini Kamyonlar 8,95 TL

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 18 22
11. Göztepe 18 22
12. Sivasspor 17 22
13. Başakşehir 17 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12