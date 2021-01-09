A101'den hafta sonu kampanyası! A101 9 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu

A101'de 9 Ocak Cumartesi ve 10 Ocak Pazar günü satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu.

Bu hafta sonuna özel ürünler A101 raflarında yerini aldı

A101 hafta sonu kampanyasında kampanyasında bu hafta HI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek, Dove Şampuan Çeşitleri, Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri ve Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir gibi ürünler dikkat çekenler arasında.

Ayrıca A101'de bu hafta 10 TL üstü alışveriş kampanyasında 100'lü Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay için 27,50 TL yerine 12,95 TL ve 1 Kg Yayla Osmancık Yerli Pirinç için 15,25 TL yerine 8,45 TL indirimli olarak satılacak.

Peki A101 hafta sonu fırsatlarına başka neler olacak?



Milkten Rulo Kaymak 150 gr 7,50 TLBaştacı Piliç Dilimli Sucuk 400 gr 6,25 TLNimet / Torku Partiko Dondurulmuş Elma Dilim Patates 1000 gr 5,50 TLMuratbey Burgu Peynir 250 gr 11,50 TLXroll Jeli Portakal Aromalı Jöleli Bisküvi 275 gr 3,15 TLNimet Pasta Altı Çeşitleri 280 gr 4,50 TLNescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 6,25 TLHI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek 32,95 TLDove Şampuan Çeşitleri 600 ml 15,90 TL



9 Ocak ile 15 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak A101 9 Ocak 2021 Hafta Sonu Kataloğunda ayrıca...

Tursil Toz Deterjan 1,5 Kg 9,95 TLBirşah Ayran 1500 ml 4,25 TLBirşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 12,95 TLTarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500g 14,50 TLMuratbey Tel Peyniri 250 gr 11,45 TLTorku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 24,95 TLAhir Üçgen Peynir Çeşitleri 300 gr 8,50 TLPınar Kido Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml 1,45 TLBalık Dünyası Dondurulmuş Karides 500 gr 13,45 TLPiliç Kokteyl Sosis 500 gr 5,75 TLBaştacı Çemeni Sıyırılmış Dana Pastırma 120 gr 13,25 TLPınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 11,25 TLDoğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 12,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)Yayla Osmancık Yerli Pirinç 1 Kg 8,45 TL



