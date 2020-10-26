A101'den Cumhuriyet Bayramı'na özel sürpriz indirimler!
A101 kampanyaları bu hafta da sürprizlerle dolu! A101 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi ürünlerde indirim yapacak... İşte A101 26-30 Ekim aktüel kataloğu ürün listesi...
GÜNDEM 26.10.2020, 09:07
A101 bu hafta bomba gibi ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi ürünlerde indirim yapacak, detayları ortaya çıktı.
Elektronik ürünlerin ağırlık verildiği katalogda, temizlikten gıdaya, elektronik ev aletlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bulunuyor..
Birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyata A101'de sizleri bekliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hangi ürünlerde indirim yapacak, detayları ortaya çıktı.
Elektronik ürünlerin ağırlık verildiği katalogda, temizlikten gıdaya, elektronik ev aletlerinden züccaciye ürünlerine birçok ürün bulunuyor..
Birbirinden kaliteli ürünler en uygun fiyata A101'de sizleri bekliyor.
28°
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Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Kasımpaşa
|6
|8
|6. Antalyaspor
|6
|8
|7. Malatyaspor
|6
|8
|8. Göztepe
|6
|7
|9. Erzurumspor
|5
|7
|10. Sivasspor
|4
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Hatayspor
|4
|7
|14. Konyaspor
|5
|6
|15. Kayserispor
|5
|6
|16. Çaykur Rizespor
|5
|5
|17. Trabzonspor
|6
|5
|18. Denizlispor
|5
|5
|19. Beşiktaş
|4
|4
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|7
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3
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