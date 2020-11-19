A101'den çok konuşulacak indirim! A101'de günün bombası...

A101'de günün indirimleri başladı..

A101 indirim kataloğunda teknolojik ürünler ve beyaz eşyalar ön plana çıkıyor.

A101'de bu hafta Toshiba Full HD Led TV, Piranha tablet, Fantom Carbon Dik Süpürge, Tost Makinesi, Saç Şekillendirici ve SEG Buzdolabı indirimli fiyatları ile ilgi çekiyor.

Ayrıca SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi de dikkat çeken kampanyalı ürünlerden.

İşte 19 Kasım A101 indirimli aktüel ürünler listesi...



Toshiba 43LL2A63DT 43″ Full HD Smart Led Tv 2.599 TLHI-LEVEL 32HL550 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 999 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TLPiranha Kablolu Kulaklık 29,95 TLPiranha Tablet 499 TLGoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TLPiranha Type-C Powerbak 10.000 mAh 49,95 TL



SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.599 TLSEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.699 TLArzum AR1062 Mixtech Multi Blender Seti 269 TLKiwi KSI 6450 Portatif Dikey Ütü 159 TLKiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve 39,95 TLKiwi KK 3304 Su Isıtıcı 45 TLTaç TTM102 Tost Makinesi 199 TLAprilla AHS 2025 Saç Şekillendirici 65 TLFantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 179 TLAprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 69,95 TL



Aksu Döküm Kek Kalıpları 75 TLAksu Sahan Seti 3’lü 165 TLHascevher Armada Çaydanlık 99 TLPapilla Çift Taraflı Balık Tavası 55 TL4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TLSeramik Sunum Tabağı 4,95 TLBorcam Dikdörtgen Tepsi 24,95 TLDesenli Ekmek ve Şef Bıçağı Çeşitleri 12,50 TLHarf Desenli Su Şişesi 6,50 TLMini Mutfak Gereçleri 5,95 TLCam Yağlık / Sirkelik 4,95 TLLAV Harf Desenli Kupa 495 TL



Loock’s ABS Kabin Boy Valiz 85 TLLoock’s ABS Orta Boy Valiz 95 TLLoock’s ABS Büyük Boy Valiz 105 TLKız / Erkek Çocuk İçi Polar Şişme Mont 65 TLBay Softshell Mont 95 TLErkek Süveter 17,95 TLKız / Erkek Çocuk Kazak 17,95 TLSilk&Blue Bay Tam Fermuar Polar Üst 34,95 TLSilk&Blue Bayan Wellsoft Sabahlık 44,95 TL



Bay Kışlık Kasket 11,95 TLBay Atkı 8,95 TLBayan Kışlık Bandana 7,95 TLBayan Kışlık Kasket 19,95 TLMarie Claire Bayan Slip 3’lü 9,95 TLSilk&Blue Bay Boxer 5,95 TL



Marie Claire Bayan Desenli Kaplı Sütyen 15,95 TLMarie Claire Bayan Dantelli Atlet 7,95 TLLisanslı Kız / Erkek Çocuk Uzun Kol Pijama Takımı 21,95 TLLisanslı Erkek Çocuk Boxer 5,95 TLLisanslı Kız Çocuk Slip 2’li 6,95 TLLisanslı Kız / Erkek Çocuk Atlet 6,95 TL



