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A101'den büyük sürpriz! A101 7 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101 7 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu yayımlandı. Haftanın A101 indirim kataloğunda sürpriz ürünler dikkat çeken kampanyalarla raflardaki yerini alacak. İşte o ürünler...

GÜNDEM 04.01.2021, 11:10
A101'den büyük sürpriz! A101 7 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
Yüzlerce elektronik ürün kaçırılmayacak fiyat avantajıyla A101.com.tr'de
A101'de bu hafta 14 Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni yılın ilk kampanyası olan A101 7 Ocak 2021 aktüel ürün kataloğu yayımlandı.
Haftanın A101 indirim kataloğunda elektronik, mutfak gereçleri, tekstil temizlik ve gıda ürün grupları dikkat çekiyor.
Peki A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunun yeni sayısında hangi ürünler yer alacak ve kaç liradan satılacak?
7 Ocak A101 kampanyasının ilk dikkat çeken sürpriz aktüel ürünleri Samsung 40N5000 40" Full HD Tv ve  Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu oldu.
Perşembe günü satışa sunulacak Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu fiyatı  2.399 TL. Samsung 40N5000 40" Full HD Tv ise 2.499 TL'den satışa sunulacak.

A101 Aktüel 7 Ocak fırsatlarında ayrıca SABA SB32F100 32" Uydu Alıcılı Led Tv , Arzum Pratical Dik Süpürge, Aprilla Saç Kesme Makinesi ve Kiwi Mini Tost Makinesi de dikkat çeken ürünlerden. 
A101 7 Ocak 2021 Aldın Aldın kampanyasında yer alan diğer aktüel ürünler ise şunlar...
Samsung 40N5000 40" Full HD Tv 2.499 TLSABA SB32F100 32" Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TLXiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.399 TLKiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 79,95 TLKiwi KK3325P Su Isıtıcısı 69,95 TLKiwi KMX 3608 El Mikseri 69,95 TLKiwi KHB 4415 Çubuk El Blenderı 79,95 TLKiwi KSD 9925 Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri 59,95 TLAprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 69,95 TLArzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TLHuawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TLPiranha Akıllı Saat 89,95 TLPiranha Spor Bluetooth Kulaklık 39,95 TLGoSmart 10.000 mAh Powerbank 44,95 TLPiranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu 19,95 TLPiranha Kablosuz Mouse 17,95 TLLuminarc Servis Tabağı 21 cm 6,50 TLLuminarc Yemek Tabağı 21 cm 6,50 TLLuminarc Tatlı Tabağı 19 cm 6,50 TLLuminarc Kase 12 cm 6,50 TL

Hascevher Düdüklü Tencere Seti 139,95 TLSinbo Izgara Tava 69,95 TLErzak Kabı 3,50 TLYuvarlak Kase 8,95 TLTrend Saklama Kabı 3'lü 7,95 TLNofrost Saklama Kabı 6,95 TLUzun Trend Saklama Kabı 6,95 TLDolap İçi Raf 14,95 TLDeterjanlık 14,95 TLSarımsak Ezici 5,50 TLLisanslı ve Desenli Bardak 1,95 TLSantelli Çok Amaçlı Sepet 4,50 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 149 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 99,95 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 120x180 cm 59,95 TLSilk&Blue Bay Yünlü Havlu Çorap 5,95 TLLisanslı Toka Çeşitleri 3,95 TLSinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL

Tüy Toplama Rulosu 4,95 TLGokidy Kuaför Oyun Hamuru Seti 24,95 TLLisanslı Büyük Figürlü Puzzle 19,95 TLOyuncak Zıplayan Kurbağa Oyunu 5,95 TL1000 Parça Puzzle Çeşitleri 19,95 TLMidi Boy Cep Kitapları 9,95 TLBilim ve Sanat Merkezi Hazırlık Kitapları 7,95 TLLisanslı Oyun Seti 9,95 TLÇengel Bulmaca Çeşitleri 4,95 TLDüşyeri Kitap Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL

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