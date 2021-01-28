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A101'den bomba kampanya! A101 4 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101 4 Şubat 2021 aktüel ürünler listesi yayınladı. Ayın ilk haftasına özel aktüel ürünler kataloğu yayınlayan A101, Şubat ayına bomba gibi girmeye hazırlanıyor. İşte A101'den çok konuşulacak indirim!

GÜNDEM 28.01.2021, 09:58
A101'den bomba kampanya! A101 4 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
Milyonların merakla beklediği A101 market 28 Ocak aktüel kataloğu yayınlandı
A101 yeni haftanın aktüel ürünleri kataloğu her zaman olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer aldı. 
Şubat ayına sıkı bir başlangıç yapan A101 yayınladığı yeni kataloğunda da büyük bir indirim kampanyasına imza atıyor.
Dev marketler zinciri sürpriz ürünlerle yine piyasa fiyatının çok altında yer alan ürünlerini raflardaki yerlerine yerleştirecek. 

Bu haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünü Samsung TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD Tv oluyor.
A101'de bu hafta 4 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak Samsung TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD Tv fiyatı ise 5.699 TL olacak. 
A101 4 Şubat 2021 Aktüel kampanyasında ayrıca Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu, Flavel Bulaşık Makinesi, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, Singer Overlok Makinesi ve Kitaplıklı Çalışma Masası gibi aktüel ürünleri de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Samsung TU8300 55" 4K Curved Crystal UHD Tv 5.699 TLToshiba 50UL2063DB 50"Ultra HD Smart Led Tv 3.699 TLElton EL32DAL502 32" Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TLReeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu 1.699 TLFlavel FLV5000 BM Bulaşık Makinesi 1.649 TLFlavel FLV7000 Çamaşır Makinesi 1.599 TLPiranha Akıllı Bileklik 59,95 TLPiranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TLPiranha Spor Tasarımlı Bluetooth Kulaklık 44,95 TLPiranha Smart Tv Akıllı Kumanda 59,95 TLPiranha Akım Korumalı 3 USB Girişli Uzatma Kablosu 49,95 TLKitaplıklı Çalışma Masası 229 TLSinger Overlok Makinesi 999 TLFantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 439 TL

Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 399 TLArzum Çaycı Çay Makinesi 259 TLArzum AR1100 Starmix El Mikseri 99,95 TLKiwi KSI 6450 Portatif Dikey Ütü 159 TLSinger Expert ES2462 Ütü 199 TLSinbo Izgara Tava 69,95 TLAprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltici Vücut Bakım Cihazı 99,95 TLKiwi Elektrik Isıtmalı Sefer Tası Beslenme Çantası 119 TLAprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL

Minderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TLKollu Nar ve Narenciye Sıkacağı 124,95 TL4 Fonksiyonlu Askılı Duş Seti 17,50 TLKapaklı Jumbo Kase 11,95 TLTulu Porselen El Yapımı Kase Çeşitleri 4,95 TLViapot Orta Boy Güveç Tencere 16,95 TLViapot Porsiyonluk Güveç Seti 6'lı 11,50 TLBorosilikat Damlatmaz Cam Yağlık 500 ml 27,50 TLÖlçülü Narenciye Sıkacağı 11,95 TLAnanas Soyucu 5,95 TLDesenli Termos  Çeşitleri 29,95 TLSalata Kurutucu 13,95 TLSilindir Saklama Kabı Çeşitleri 3,50 TLYuvarlak Metal Tepsi Çeşitleri 5,95 TLÖğütücü Kulplu Un Eleği 11,95 TLKılıflı Cam Matara 500 ml 12,50 TLNo-Frost Saklama Kabı 3,50 TLPlastik Kaplı 3 Katlı Banyo Rafı Çeşitleri 22,50 TLDüğün Sandalyesi 64,95 TLEbruli Yumak 200 gr 11,95 TLBeyaz Akrilik Yumak 2x100 gr 7,95 TLAkrilik Yumak Seti 3'lü 13,95 TLPenye Kumaş Örgü İpi 9,95 TL

Büyük Kaneviçe Kiti 17,95 TLKüçük Kaneviçe Kiti 14,95 TLÖrgü Şiş 2'li 3,50 TLMakara Seti 10'lu 6,95 TLÖrgü Aparat Seti 9,95 TLDikiş Seti 24'lü 8,95 TLSilikon Saplı Tığ Seti 5'li 17,95 TLKaymaz Taban Saçaklı Oval Banyo Halısı 80x120 cm 29,95 TLBanyo Klozet Takımı 2 Parça 29,95 TLMGS Oyuncak Beşik 9,95 TLMGS Oyuncak Doktor / Kuaför Seti 16,95 TL
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