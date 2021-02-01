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A101'den bomba fırsat! A101 11 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101'de 11 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 11-18 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada elektronik, mutfak gereçleri, tekstil, temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor.

GÜNDEM 01.02.2021, 09:03
A101'den bomba fırsat! A101 11 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
Perakende sektörünün en yaygın zincirlerinden olan ve müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan A101 marketleri her hafta perşembe günleri yeni ürünler gelmeye devam ediyor.
A101'de bu hafta 18 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak yeni yılın ilk kampanyası olan A101 11 Şubat 2021 aktüel ürün kataloğu yayımlandı.
A101'in yeni kapmanyasında  temel gıdadan, tekstile; akaryakıttan, temel hizmet ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, televizyon, parfüm, bebek bezi ve daha yüzlerce ürün uygun fiyatlarla A101 mağazalarında yerini alacak.
Televizyon, beyaz eşya,  küçük ev aletleri ve gereçleri, ev tekstil Ürünleri, elektrikli el aletleri ve oyuncaklar hepsi ve daha fazlası A101'de...
A101 11 Şubat ile 18 Şubat 2021 Aktüel Kataloğu yeni ürünleri nelerden oluşuyor?
Haftanın Yıldızları | 1 Şubat - 18 Şubat tarihleri arasında A101’lerde ve http://a101.com.tr’de!
Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TLNordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 2.999 TLXiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TLRobot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TLSEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TLSEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.899 TLArzum AR 1062 Mixtech Multi Blender Seti 299 TLArzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirici 199 TLSunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TLKiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TLRemington Beard Boos MB4120 Sakal Kesme Makinesi 99,95 TLPolosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TLAprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TLXiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı 179 TLSchafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 279 TLQCY T7 TWS Bluetooth Kulaklık 129 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TLMercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TLPiranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TLSolar LS05 Akıllı Saat 229 TLABS Makyaj Çantası 49,95 TLABS Laptop Çantası 59,95 TLJWIN JD-201 Dijital Duvar Saati 229,95 TLNehir Lüks Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 59,95 TL
LAV Altın Yıldız Serisi 12 Parça Çay Seti 44,95 TLAynalı Banyo Dolabı 115 TL4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229 TL2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 210 TLRapido Ofis Koltuğu 299,95 TLTek Kişilik Nevresim Set 74,95 TLÇift Kişilik Nevresim Set 99,95 TLNouvelle Çift Kişilik Bambu Yorgan 159 TLNouvelle Bambu Yastık 39,95 TLLüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 37,50 TLLüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 32,95 TL
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