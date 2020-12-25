A101'de yılın son kampanyası! 29 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu..

2020 yılının son A101 kampanyasında ilk dikkat çeken aktüel ürün Huawei Y5 2019 Cep Telefonu oldu.

29 Aralık Salı günü satışa sunulacak Huawei Y5 2019 cep teLefonunun fiyatı ise 1.699 TL.

A101 29 Aralık 2020 kampanyasında ayrıca Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv, SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge, E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter ve 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı da bulunuyor.



Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TLHI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Tv 2.349 TLLG 24MN49HM-PZ 24" Led Monitör 799 TLHuawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TLHuawei Watch GT2e Akıllı Saat 799 TLXiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 169 TLXiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL



A101’in en dikkat çeken ürünleri arasında E Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter yer alıyor. Scooter'ın fiyatı ise 1999 TL

Son aldın aldın fırsatlarında çocuklar için 3 Tekerlekli Oyuncak Bisiklet 52.95 TL, Altını Islatan Oyuncak Bebek 49.95 TL, Çocuk Botu 28.95 TL, Bay/Bayan Çapraz Çanta 17.95 TL’den indirimde.

A101 hanımları da unutmamış Luminarc 18 Parça Yemek Takımı 179.95 TL, 3’lü Tencere Seti 49.95 TL, 3’lü Meşrubat Bardağı 19.50 TL



KIOXIA 64 GB USB Bellek 49,95 TLSandisk 32 GB USB 3.0 Bellek 42,95 TLPhilips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TLXiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TLWD 1 TB Harici Hard Disk 379 TLDunlop Bay Kol Saati Çeşitleri 59,95 TLPiranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TLE-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter 1.999 TL



SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.599 TLSEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TLSEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TLSCHAFER Vakumlu Dik Süpürge 189 TLArzum Starry El Blender Seti 179 TL4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TLTrend Sandalye 59,95 TLAprilla Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TLAprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 69,95 TL



Kiwi Buharlı Kırışıklık Giderici 399 TLArzum Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TLPiranha Karaoke Mikrofon 59,95 TLAprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi 109 TLKiwi Elektrikli Cezve 39,95 TLLuminarc Arpeggio / Camomillio 18 Parça Yemek Takımı 179 TLNehir Dküm Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TLTaç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 329 TLAksu Sahan Seti 3'lü 165 TLLAV Çay Seti 12 Parça 39,95 TLLAV Meşrubat Bardağı 3'lü 19,50 TLLAV Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 19,95 TLLAV Cam Kavanoz Seti 11,95 TLLAV Kahve Yanı Su Bardağı 3,50 TL



Sinbo French Press 12,50 TLMetal Bölmeli Kaşıklık 14,95 TLMetal Gondol Ekmeklik 14,95 TLManuel Doğrayıcı 19,95 TLMetal Dekoratif Saklama Kabı 3'lü 9,95 TLDekoratif Duvar Saati 44,95 TLBorcam Tencere Seti 3'lü 49,95 TLAyaklı Kapaklı Cam Fanus 24,95 TLFırın Kabı Çeşitleri 4,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL



