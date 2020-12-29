Reklam

Son Dakika

A101'de yeni yıl sürprizi! A101 7 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

Yılın ilk haftasında satışa sunulacak A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 7 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda hangi sürpriz kampanyalar bulunuyor...

GÜNDEM 29.12.2020, 08:39
1
A101'de yeni yıl sürprizi! A101 7 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
A101 yeni yılda da sürpriz kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor.
7 Ocak 2021 A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.
2021 yılının yeni A101 kampanyasında ilk dikkat çeken aktüel ürün Samsung 40N5000 40″ Full HD TV ve  Xiaomi Redmi 9 cep telefonu oldu.
A101 7 Ocak 2021 kampanyasında ayrıca SABA SB32F100 32″ Uydu Alıcılı Led TV , Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi, Huawei Band 4 Akıllı Bileklik bulunuyor.
Yeni yıl A101 Aktüel ürünler kataloğunda teknoloji, elektronik ev aletleri, zücaciye ve tekstil ürünleri müşterilerini bekliyor.
Samsung 40N5000 40″ Full HD Tv 2.499 TLSABA SB32F100 32″ Uydu Alıcılı Led Tv 1.299 TLXiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.399 TLKiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 79.95 TLKiwi KK3325P Su Isıtıcısı 69.95 TLKiwi KMX 3608 El Mikseri 69,95 TLKiwi KHB 4415 Çubuk El Blenderı 79.95 TLKiwi KSD 9925 Otomatik Sıvı Sabunluk ve Dezenfektan Dispenseri 59,95 TLAprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 69,95 TLArzum Pratical AR4069 Dik Süpürge 199 TLHuawei Band 4 Akıllı Bileklik 179 TLPiranha Akıllı Saat 89.95 TLPiranha Spor Bluetooth Kulaklık 39.95 TLGoSmart 10.000 mAh Powerbank 44.95 TLPiranha Esnek Telefon ve Tablet Tutucu 19,95 TLPiranha Kablosuz Mouse 17.95 TLLuminarc Servis Tabağı 21 cm 6,50 TLLuminarc Yemek Tabağı 21 cm 6,50 TLLuminarc Tatlı Tabağı 19 cm 6,50 TLLuminarc Kase 12 cm 6,50 TLHascevher Düdüklü Tencere Seti 139,95 TLSinbo Izgara Tava 69,95 TL
Erzak Kabı 3,50 TLYuvarlak Kase 8,95 TLTrend Saklama Kabı 3’lü 7,95 TLNofrost Saklama Kabı 6,95 TLUzun Trend Saklama Kabı 6,95 TLDolap İçi Raf 14,95 TLDeterjanlık 14,95 TLSarımsak Ezici 5,50 TLLisanslı ve Desenli Bardak 1,95 TLSantelli Çok Amaçlı Sepet 4,50 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 6m2 149 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 4m2 99,95 TLKadife Kaymaz Salon Halısı 120×180 cm 59,95 TL
Silk&Blue Bay Yünlü Havlu Çorap 5,95 TLLisanslı Toka Çeşitleri 3,95 TLSinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TLTüy Toplama Rulosu 4,95 TLGokidy Kuaför Oyun Hamuru Seti 24,95 TLLisanslı Büyük Figürlü Puzzle 19,95 TLOyuncak Zıplayan Kurbağa Oyunu 5,95 TL1000 Parça Puzzle Çeşitleri 19,95 TLMidi Boy Cep Kitapları 9,95 TLBilim ve Sanat Merkezi Hazırlık Kitapları 7,95 TLLisanslı Oyun Seti 9,95 TLÇengel Bulmaca Çeşitleri 4,95 TLDüşyeri Kitap Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Antalyaspor 14 17
15. Sivasspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Leicester City 16 29
3. Everton 15 29
4. M. United 14 27
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Newcastle 14 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12