A101'de yeni sürprizler! A101 18 Aralık 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu!

17-18 Aralık A101 Aktüel Ürünler kataloğu yayınlandı.

A101'de cep telefonu, çamaşır makinesi, bilgisayar gibi tüm elektronik ve daha yüzlerce kategoride binlerce ürünler, aldın aldın ve haftanın yıldızları fırsatı ile müşterilerini karşılıyor.

Ev eşyalarından sebze meyve çeşitlerine, abur cuburdan temizlik ürünlerine, uygun fiyatlı powerbank cihazlarından büyük ekran TV’lere kadar pek çok ürün piyasa fiyatlarının çok altında sizleri bekliyor.

Bu haftanın öne çıkan aktüel ürünü HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv.

HI-LEVEL 55" televizyonun fiyatı ise 3.599 TL



HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Tv 3.599 TLNordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 2.999 TLPiranha Dijital Yazı Tahtası 29,95 TLPiranha USB Kablo 7,95 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 22,95 TLQCY TWS Bluetooth Kulaklık 129 TL



Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 8,95 TLPiranha Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu 49,95 TLPiranha 6106 FM Transmitter 29,95 TLPiranha Bluetooth Aux Araç Kiti 19,95 TLPiranha Araç Kamerası 199 TLPiranha C Type Oto Multimedya Sistemi 579 TLPiranha Araç İçi Full Ekran Yol Kayıt ve Park Kamerası 299 TLPiranha Oto Teyp 119,95 TL



SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.599 TLSEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.499 TLHomed El Blender Seti 199 TLHomend Royaltea Çay Makinesi 209 TLArzum Nuvo Saç Düzleştirici 149 TLFantom Carbon Dikey Süpürge 169 TLSinger Buharlı Ütü 199 TLApirlla Saç Sakal Düzeltme Makinesi 75 TLAprilla Dijital Banyo Baskülü 49,95 TLPiranha Direksiyon Kılıfı 19,95 TLPiranha Oto Cam Sileceği 7,95 TLPiranha Oto Sürgülü Kol Dayama 69,95 TLPiranha Dijital Lastik Basınç Ölçer 24,95 TLOto Bagaj Organizeri 17,95 TLPiranha Araç İçi Koltuk Arkası Organizeri 2'li 14,95 TLOto Boyun Yastığı 2'li 19,95 TLOto Çakmak Çoklayıcı + Şarj Aleti 19,95 TL



Plenty -21 Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 11,95 TLPlenty -30 Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TLPlenty -36 Radyatör Antifrizi 3 Litre 22,95 TLAraç Tipi Yangın Söndürücü Tüp 1 Kg 39,95 TLOto Paspas Seti 39,95 TLOto Koltuk Arkası Organizer 19,95 TLOto Koltuk Yanı Organizer 11,95 TLPiranha Araç İçi Dokunmatik Telefon Tutacağı 14,95 TLPiranha Araç Tipi El Süpürgesi 49,95 TLLastik Tamir Kiti 400 ml 17,95 TLPlenty Buz Çözücü - Yağmur Kaydırıcı - Buğu Önleyici 4,95 TL



A101 Aktüel 17 Aralık kampanyasında bu hafta SEG Çamaşır Makinesi, Homed El Blender Seti, Singer Buharlı Ütü, Katlanabilir Yaylı Yatak, 3 Kapaklı Gardırop ve Homend Royaltea Çay Makinesi gibi aktüel ürünleri dikkat çekiyor...

4 Raflı Kitaplık 79,95 TLÇalışma Masası 75 TL3 Kapaklı Gardırop 299,95 TLSinbo Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TLArcopal Opal Zelie Yemek Tabağı 20 cm 4,95 TLArcopal Opal Zelie Kase Çeşitleri 16 cm 4,95 TLPaşabahçe Çok Amaçlı Kase 22,50 TLKeramika Çift Renkli Çerezlik 3,95 TLSilikon Maşa Çeşitleri 11,50 TLMetal Saplı Silikon Servis Gereçleri 11,50 TLSilikon Servis Gereçleri 5,95 TL



Silikon Tepsi Tutacağı 7,95 TLYuvarlak Mikrodalga Tencere Set 9,95 TLMetaltex Yağ Sıçratmaz 10,95 TLDesenli Cam Ürünler 6,95 TLMısır Patlangacı 6,95 TLKestane Çizici 3,95 TLKatlanabilir Yaylı Yatak 179 TLEnglish Home Nevresim Çeşitleri 69,95 TLEnglish Home Çarşaf Setleri 39,95 TL



Kapitoneli Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 17,95 TLKapitoneli Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 21,95 TLKapitoneli Yastık Alezi 6,95 TLÇift Kişilik Yorgan 59,95 TLSilk&Blue Bayan Desenli Kaplı Sütyen 14,95 TLSilk&Blue Bebek Havlu Çorap 2'li 5,95 TL



