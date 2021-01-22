A101'de yeni kampanya başlıyor! A101 28 Ocak 2021 Aktüel Ürün Kataloğu

A101'de yeni haftanın flaş indirimleri belli oldu. A101 28 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda hangi kampanyalar ve sürpriz ürünler yer alacak?

A101 mağazalarında bu hafta sonu satışa sunulacak aktüel ürünler kampanyasının ilk dikkat çeken ürün Huawei Y5 2019 Cep Telefonu oldu.

Bu hafta satışa sunulacak Huawei Y5 2019 Cep Telefonunun fiyatı ise 1.699 TL olacak.

28 Ocak A101 Aktüel Ürünler Kataloğunda ayrıca Toshiba 58UL3ADT 58" Ultra HD Smart Led Tv 4.499 TL Toshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led Tv ise 2.999 TL 'den satışa sunulacak.

A101’de bu hafta dikkat çeken bir diğer ise Lenovo M10 Tablet. Lenovo M10 Tablet'in fiyatı ise yalnızca 1.199 TL

28 Ocak A101 Market kampanyasında ayrıca Xiaomi Mi Tv Stick Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık gibi aktüel ürünleri de avantalı fiyatlarıyla alabileceksiniz.

Toshiba 58UL3ADT 58" Ultra HD Smart Led Tv 4.499 TLToshiba 49LL2A63DT 49" Full HD Smart Led Tv 2.999 TLLenovo M10 Tablet 1.199 TLHuawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TLXiaomi Mi Tv Stick 299 TLXiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 95 TLXiaomi Earbuds 2 Kulaklık 129 TLLenovo HF130 Kulaklık 29,95 TLSEG SNF 5200 No-Frost Buzdolabı 2.399 TLSEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TLSEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TLAltus Buhar İstasyonlu Ütü 539 TLFantom Carbon DC500 Dikey Süpürge 189 TLArzum AR5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TLArzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 199 TLAprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 129 TLArzum Starrry AR1111 El Blender Seti 179 TLSunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TL

Kiwi KCM 7512 Türk Kahve Makinesi 79,95 TLPiranha Full HD PC Kamera 89,95 TLGoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TLGoSmart 64 GB Smart USB Bellek 39,95 TLPhilips Powerbank 10.000 mAh 69,95 TLPhilips Micro USB Şarj Kablosu 12,95 TLPhilips Type-C Şarj Kablosu 12,95 TL4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 249,95 TL4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 199,95 TLBorcam Dikdörtgen Tepsi 3850 cc 24,95 TLPaşabahçe Ayaklı / Kapaklı Servis Tabağı 39,95 TLCam Sürahi 7,95 TLCam Yağlık / Sirkelik 5,95 TLCam Detoks Matara 9,95 TLLAV Cam Kase 2,50 TLCam Kavanoz Çeşitleri 4,95 TLGranit Görünümlü Fırın Kabı Çeşitleri 8,50 TLBadya Seti 3'lü 8,95 TLSeramik Tabak Çeşitleri 6,50 TLRooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 11,50 TLRooc Meyve Bıçağı Seti 3'lü 8,50 TLSeramik Soyacak 3,95 TLHascevher Düdüklü Tencere 79,95 TLHascevher 6 Parça Tencere Seti 135 TLPandelli Kızartma Tenceresi 3,95 TL

Papilla Karadeniz Balık ve Gözleme Tavası 45 TLMetaltex Kek Kalıbı Çeşitleri 22,50 TLAhşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 124,95 TL6 Çekmeceli Saklama Dolabı 124,95 TLSeramik Mama Tabağı 12,95 TLSu Kovası 12,95 TLŞeffaf Kulplu Maşrapa 2,95 TLGiderli Şeffaf Bebek Küveti 32,50 TLMama Sandalyesi 59,95 TLLisanslı Kızılderili Oyun Çadırı 49,95 TLKadife Saçaklı Yolluk 80x150 cm 34,95 TLKadife Saçaklı Yolluk 80x300 cm 69,95 TLKadife Saçaklı Yolluk 80x200 cm 44,95 TLÖrme Masa Örtüsü 19,95 TLÇift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,95 TLTek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TLKoltuk Örtüsü 22,95 TLKeçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TLToka Çeşitleri 2,95 TL

