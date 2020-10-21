A101'de indirimli neler var? A101'de günün ve haftanın yıldızları

A101'de merakla beklenen haftanın yıldızları belli oldu...

Her hafta farklı ve yeni ürünleri müşterilerine sunan markette bu hafta da yok yok



Perakende sektörünün en yaygın zincirlerinden olan ve müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan A101 marketleri her hafta perşembe günleri yeni ürünler gelmeye devam ediyor









