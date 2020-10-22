A101'de indirim haftası başladı! İşte A101'de haftanın fırsatları...

Manav ve market fiyatları cep yakarken A101 haftaya bütçenize uygun yepyeni fırsatlarla karşınıza çıkıyor...

Alışverişi ucuza getirmek için doğru bir tercih olan A101 yeni haftaya yine iddialı girdi.

A101'de 28-28 Ekim tarihleri arasında hangi indirimler var?

Bu hafta A101'e hangi ürünler geliyor? Hangi ürünler indirimde?





