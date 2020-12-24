A101'de günün sürprizleri! A101 24 Aralık 2020 Aktüel ürünler kataloğu

24 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu çıktı.

A101'de bu haftanın kampanyasında Toshiba Ultra HD Smart Led TV, JWIN Elektronik Org, Ahşap Kabinli Dijital Piyano, Bluetooth Kulaklık, Filtre Kahve Makinesi, Piranha Darbeli Matkap yer alırken, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar göze çarpıyor.



Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.499 TLHI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv 2.899 TLQCY T1C Bluetooth Kulaklık 99,95 TLJWIN JDP-950 Ahşap Kabinli Dijital Piyano 1.499 TLJWIN MK-1044 Elektronik Org 99,95 TLPiranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 129,95 TLPiranha Avuç Taşlama 129,95 TLPiranha Darbeli Matkap 129,95 TLArzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 199 TLKiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TLSCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi 89,95 TLSunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TLAprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TLPolosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TLArzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TLKiwi KVC 4085 Şarjlı El Süpürgesi 179 TLKiwi KSD 9932 Sensörlü Sıvı Sabunluk 129 TL4 Basamaklı Merdiven 75 TL8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TLVakumlu Krom Banyo Ürünleri 9,95 TLBanyo Seti 5'li 79,95 TLLoock's ABS Kabin Boy Valiz 79,95 TLLoock's ABS Orta Boy Valiz 89,95 TLLoock's ABS Büyük Boy Valiz 99,95 TLKarakter Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 59,95 TLKarakter Lisanslı Kırlent 11,95 TLKarakter Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Bornoz 34,95 TL



