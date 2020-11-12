A101'de fırsat ürünleri! İşte A101 12 Kasım aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu bu haftanın ürünleri yayınlandı.

A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var.

Kasım ayının kataloğundaki aktüel ürünlerde elektronik ve gıda malzemelerindeki indirimler göze çarparken kaçırılmayacak fırsatlar da sizleri bekliyor.

İşte 12 Kasım Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu



Şekerlik 255 cc 4,95 TLSaklama Kabı 240 cc 2,95 TLKahvaltı Tabağı 195 cc 2,75 TLKahve Yanı Su Bardağı 2,50 TLMeşrubat Bardağı 3’lü 10,95 TLAltın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 3’lü 18,50 TLPaşabahçe Borcam Grill 3800 cc 29,95 TLBorcam Oval Kapaklı Tencere 29,95 TLHascevher Düdüklü Tencere 5 Litre79,95 TLKılıflı Cam Matara 500 ml 12,50 TLCam Saklama Kabı 2,50 TLKare Derin Saklama Kabı 4’lü 17,50 TLNo Frost Saklama Kabı 6,50 TLMasa Üstü Baharatlık 6’lı 9,95 TLMetaltex Metal Renkli Süzgeç 15,95 TLVerda Emaye Kupa Seti 2’li 32,50 TLMantı Açma Kalıbı 7,95 TLSilikon Mandal 10’lu 5,95 TLBanyo Askı Rafı 17,50 TLAsılabilir Ferforje Sepet 20×20 cm 24,95 TLŞeffaf Raf Örtüsü 50×125 cm 7,95 TL



Çerçeve 15×21 cm 5,50 TLÇift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TLTek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TLKeçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL

Penti Pantolon Çorabı 3,95 TLPenti Bayan Külotlu Çorap 7,50 TLÇocuk Atkı Bere Eldiven Seti 17,95 TLCanlı Atatürk Çiçeği 14,95 TLAqua Di Polo Bayan Şık Omuz Çantası 29,95 TLEl ve Ayak Bandajları 10,50 TLOyuncak Yazar Kasa 27,95 TLOyuncak Piknik Güzellik Çantası 12,95 TLOyuncak Bez Bebek 40 cm 18,95 TLFutbolun Yıldızları Kitapları 4,95 TLTüm Dersler Yaprak Testler 5,95 TLSeçme Eserler Kitap Çeşitleri 6,95 TL







HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TLHI-LEVEL Android Smart Led Televizyon 1.699 TLPiranha Klavye Mouse Seti 34,95 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 69,95 TLPiranha Spor Bluetooth Kulaklık 44,95 TLPiranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TLMichelin 205/55 R16 91H Alpin 6 Kış Lastiği 669 TLSEG Silindirik Termosifon 749 TL



SEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi 1.399 TL8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TLSamsung Mikrodalga Fırın 579 TLFantom Carbon Cyclone Süpürge 479 TLFlavel Türk Kahvesi Makinesi 199 TLKiwi Buharlı Temizleyici 189 TLArzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TLSonic Face Yüz Temizleme Masaj Aleti 34,95 TLAprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 75 TL



Aprilla Dijital Banyo Baskülü 49,95 TLLAV Fulya Çay Seti 12 Parça 32,50 TLAltın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 39,95 TLAltın Yaldızlı Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TLKapaklı Şişe 1200 cc 10,95 TLTatlı Kasesi 240 cc 2,95 TLŞekerlik 255 cc 4,95 TLSaklama Kabı 240 cc 2,95 TLKahvaltı Tabağı 195 cc 2,75 TLKahve Yanı Su Bardağı 2,50 TLMeşrubat Bardağı 3'lü 10,95 TL



Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 3'lü 18,50 TLPaşabahçe Borcam Grill 3800 cc 29,95 TLBorcam Oval Kapaklı Tencere 29,95 TLHascevher Düdüklü Tencere 5 Litre 79,95 TLKılıflı Cam Matara 500 ml 12,50 TLCam Saklama Kabı 2,50 TLKare Derin Saklama Kabı 4'lü 17,50 TLNo Frost Saklama Kabı 6,50 TLMasa Üstü Baharatlık 6'lı 9,95 TLMetaltex Metal Renkli Süzgeç 15,95 TL



Verda Emaye Kupa Seti 2'li 32,50 TLMantı Açma Kalıbı 7,95 TLSilikon Mandal 10'lu 5,95 TLÇok Amaçlı Mutfak Banyo Askı Rafı 17,50 TLAsılabilir Ferforje Sepet 20x20 cm 24,95 TLŞeffaf Raf Örtüsü 50x125 cm 7,95 TLÇerçeve 15x21 cm 5,50 TLÇift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TLTek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TLKeçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TLPenti Pantolon Çorabı 3,95 TL



Penti Bayan Külotlu Çorap 7,50 TLÇocuk Atkı Bere Eldiven Seti 17,95 TLCanlı Çiçek Atatürk Çiçeği 14,95 TLAqua Di Polo Bayan Şık Omuz Çantası 29,95 TLEl ve Ayak Bandajları 10,50 TLOyuncak Yazar Kasa 27,95 TLOyuncak Piknik Güzellik Çantası 12,95 TLOyuncak Bez Bebek 40 cm 18,95 TLFutbolun Yıldızları Kitapları 4,95 TLTüm Dersler Yaprak Testler 5,95 TLSeçme Eserler Kitap Çeşitleri 6,95 TL



Keçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TLPenti Pantolon Çorap 3,95 TLTek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TLÇift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TLKapitoneli Yastık Alezi 6,95 TLKapitoneli Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 21,95 TLWelsoft Yelek 32,95 TLAqua Di Polo Bayan Şık Omuz Çantası 29,95 TLDizlik 20,95 TLEl ve Ayak Bandajları 10,50 TLAtatürk Çiçeği 14,95 TL



Oyuncak Piknik ve Güzellik Çantası çeşitleri 12,95 TLOyuncak Yazarkasa 27,95 TLKızılderili Oyun Çadırı 119,95 TLBez Bebek 18,95 TLFutbolun Yıldızları Kitapları 4,95 TLSeçme Eserler Kitap çeşitleri 6,95 TLYaprak Test çeşitleri 5,95 TL



LAV Fulya Çay Seti 12 Parça 32,50 TLAltın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 39,95 TLAltın Yaldızlı Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TLKapaklı Şişe 1200 cc 10,95 TLTatlı Kasesi 240 cc 2,95 TL

