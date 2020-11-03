A101'de efsane indirim! 3 - 5 Kasım 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 3 Kasım Salı ve 5 Kasım Perşembe 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Haftanın A101 kataloğunda yine yok yok...

Televizyondan cep telefonuna, buzdolabından dikiş makinesine, elektrikli süpürgeden el blender setine, mobilyadan araç bakım ürünlerine, zücaciyeden tekstile kadar yüzlerce ürün sürpriz fiyatlarıyla sizleri bekliyor...



Merakla beklenen haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

A101 bu hafta kışa merhaba diyor.

Bu haftaya özel hazırlanan katalogda

Samsung 55RU70304K Ultra HD Smart Televizyon 4.999 TLHI-LEVEL HL49FAL27 Full Hd Android Smart Led Televizyon 2.299 TLReeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TLXiaomi Bluetooth Kulaklık 129 TLPhilips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TLPhilips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TLPiranha Kulak İçi Kulaklık 9,95 TLSEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.499 TLRegal Büro Tipi Buzdolabı 679 TLPiranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 7,95 TLBloody Terminatör Lazer Oyuncu Mouse 149 TLGoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL



Piranha Duvar Şarjı 19,95 TLPiranha USB Kablo 9,95 TLPiranha 7785 Oto Multimedya Sistemi 399 TLPiranha Oto Çift Taraflı Park Numaratörü 9,95 TLPiranha Bluetooth Aux Araç Kiti 19,95 TLPiranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TLSinger M1605 Dikiş Makinesi 599 TLFantom Cyclone Elektrikli Süpürge 379 TLArzum AR5040 Epilasyon Aleti 129 TLKiwi KCM-7540 Türk Kahvesi Makinesi 69,95 TLAprilla Saç Kurutma Makinesi 59,95 TL



Çift Kişilik Emboss Battaniye 180x220cm 59,95 TLTek Kişilik Emboss Battaniye 150x220cm 49,95 TLTek Kişilik Yorgan 155x215cm 52,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TLPamuklu Tv Battaniyesi 130x170cm 19,95 TLÖrme Perde 290x260cm 49,95 TL Örme Masa Örtüsü 145x220cm 19,95 TL Blue Bayan Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TL



Sinbo Izgara Tava 69,95 TLFigürlü Krep Tavası 9,95 TLArtina Büyük Cam Kase 24,5cm 4,95 TLArtina Küçük Cam Kase 13cm 1,75 TL Paşabahçe Mantar Kapaklı Yağlık Sirkelik 9,95 TLKeramika Çift Renkli Çerezlik 3,95 TLPaşabahçe Ölçü Bardağı 570cc 7,50 TLSaklama Kabı 14,95 TLKatlanabilir Süzgeç 6,95 TLRooc Çok Amaçlı Bıçak 12,95 TLPipetli Matara 430cc 4,95 TLDijital Baskılı Kadife Yatak Örtüsü 230x250cm 99,95 TL



Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 179 TLAprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 199,95 TLMinderli Ahşap Ayakkabılık 109,95 TLPlastik Çekmeceli Ahşap Raf 119,95 TL Smart Bulaşıklık 22,50 TLSepet ve Çöp Kovası Çeşitleri 4,95 TLVakumlu Paslanmaz Silikon Kaplama Ürünler 12,50 TLBuzdolabı Sebzelik Matı 30x47cm 4,50 TL4 Kişilik Katlanabilir Masa Sandalye 299,95 TLRelax Koltuk 349 TLRubenis Bay / Bayan Şemsiye 32,95 TL



Blue Bayan Peluş Çorap 6,95 TL1000 Parça Puzzle 19,95 TLYer Puzzle 24 Parça 14,95 TL Oyuncak Lisanslı Dev Yumurta Çeşitleri 14,95 TL Oyuncak Sesli Müzikli Işıklı Mikrofon 21,95 TL Bakarak Boyama Kitapları 4,95 TLKitap Çeşitleri 6,95 TL



