A101'de büyük kış indirimi! A101 17 Kasım aktüel ürün kataloğu

A101 17 Kasım 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

A101' de bu hafta kış mevsimine özel ürünler ve indirimler yer alıyor.

Yüzlerce ürünün yer aldığı günün kampanyasında elektronik ve teknolojik ürünler, temizlik ve gıda ile giyim ve kişisel bakım ürünleri göze çarpıyor.

Birbirinden lezzetli süt ve şarküteri ürünleri, size zaman ve lezzet kazandıracak hazır yemek ve hazır çorbalar, her evin ihtiyacı bakliyat ve un çeşitleri, içecek, meşrubat ve çerezler kaliteli markaların imzasıyla A101'de sizi bekliyor.

Deterjan ve temizlik ürünleri, çamaşır suyu, yumuşatıcılar, kağıt havlu, peçeteler başta olmak üzere evinizin ihtiyacı olan tüm ürünler bugün indirimde.

A101 17 Kasım 2020 Salı kataloğunda neler var?

İşte bütçe dostu A101'in birbirinden cazip fırsat ve kampanyaları



HI-LEVEL 55"; Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TLHI-LEVEL 39" Android Smart Led Televizyon 1.699 TLPiranha Klavye Mouse Seti 34,95 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 69,95 TLPiranha Spor Bluetooth Kulaklık 44,95 TLPiranha Tripod Telefon Tutucu 9,95 TL Michelin 205/55 R16 91H Alpin 6 Kış Lastiği 669 TLSEG Silindirik Termosifon 749 TLSEG SCM 7101 Çamaşır Makinesi 1.399 TL8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TL Samsung Mikrodalga Fırın 579 TL



Fantom Carbon Cyclone Süpürge 479 TLFlavel Türk Kahvesi Makinesi 199 TLKiwi Buharlı Temizleyici 189 TLArzum Pery Saç Kurutma Makinesi 89,95 TLSonic Face Yüz Temizleme Masaj Aleti 34,95 TLAprilla Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 75 TLAprilla Dijital Banyo Baskülü 49,95 TLLAV Fulya Çay Seti 12 Parça 32,50 TL Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça 39,95 TLAltın Yaldızlı Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TLKapaklı Şişe 1200 cc 10,95 TLTatlı Kasesi 240 cc 2,95 TLŞekerlik 255 cc 4,95 TLSaklama Kabı 240 cc 2,95 TLKahvaltı Tabağı 195 cc 2,75 TLKahve Yanı Su Bardağı 2,50 TLMeşrubat Bardağı 3'lü 10,95 TL



A101 17 Kasım 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Günün A101 aktüel kataloğunda yok yok...

Televizyon, termosifon, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın, zücaciye, mobilya, tekstil ürünleri ve kışlık oto lastiği indirimli fiyatlarla A101'de satışa sunuldu.

Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı 3'lü 18,50 TLPaşabahçe Borcam Grill 3800 cc 29,95 TLBorcam Oval Kapaklı Tencere 29,95 TLHascevher Düdüklü Tencere 5 Litre 79,95 TLKılıflı Cam Matara 500 ml 12,50 TLCam Saklama Kabı 2,50 TLKare Derin Saklama Kabı 4'lü 17,50 TLNo Frost Saklama Kabı 6,50 TLMasa Üstü Baharatlık 6'lı 9,95 TLMetaltex Metal Renkli Süzgeç 15,95 TLVerda Emaye Kupa Seti 2'li 32,50 TLMantı Açma Kalıbı 7,95 TL



17 Kasım 2020 kampanyalı fiyatlarla alacak ürünlerin arasında; HI-LEVEL Android Smart Led Televizyon, Piranha Klavye Mouse Seti, Michelin 205/55 R16 91H Alpin 6 Kış Lastiği, SEG Silindirik Termosifon, Samsung Mikrodalga Fırın, Kiwi Buharlı Temizleyici, Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça, Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre, Çok Amaçlı Mutfak Banyo Askı Rafı, Fantom Carbon Cyclone Süpürge, Çocuk Atkı Bere Eldiven Seti ve çok daha fazlası yer alıyor.

Silikon Mandal 10'lu 5,95 TLÇok Amaçlı Mutfak Banyo Askı Rafı 17,50 TLAsılabilir Ferforje Sepet 20x20 cm 24,95 TLŞeffaf Raf Örtüsü 50x125 cm 7,95 TLÇerçeve 15x21 cm 5,50 TLÇift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 21,95 TLTek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,95 TLKeçeli Ütü Masası Kılıfı 9,95 TLPenti Pantolon Çorabı 3,95 TLPenti Bayan Külotlu Çorap 7,50 TL



Çocuk Atkı Bere Eldiven Seti 17,95 TL Canlı Çiçek Atatürk Çiçeği 14,95 TLAqua Di Polo Bayan Şık Omuz Çantası 29,95 TLEl ve Ayak Bandajları 10,50 TLOyuncak Yazar Kasa 27,95 TLOyuncak Piknik Güzellik Çantası 12,95 TLOyuncak Bez Bebek 40 cm 18,95 TLFutbolun Yıldızları Kitapları 4,95 TLTüm Dersler Yaprak Testler 5,95 TLSeçme Eserler Kitap Çeşitleri 6,95 TL



