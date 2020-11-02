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A101'de büyük fırsat! İşte 2-6 Kasım 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 2-6 Kasım arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ürünleri belli oldu. İşte indirimde yer alan yepyeni A101 fırsatları...

GÜNDEM 02.11.2020, 09:45
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A101'de büyük fırsat! İşte 2-6 Kasım 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu
2-6 Kasımda geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.
Her hafta birbirinden sürpriz ürünler ve birbirinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101 bu hafta da iddialı.
İşte merakla beklenen 2-6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu

Bu hafta A101'in en dikkat çeken indirimleri arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV yer alıyor..
 Teknoloji grubunda HI-LEVEL markası 2 yıl SUNNY servis garantisi ile 5 mm çerçeve inceliği, Ultra Slim Frame ekrana sahip olan, dahili uydu alıcılı, Smart For Android, kablosuz görüntü aktarma özellikleri ile son teknoloji olan Hı-Level 49″ Full HD Android Smart Led TV 2,299 TL.
 Teknoloji grubunda dikkatlerinizden kaçmayacak olan fırsat ürünleri arasında Reeder 6.1 inç Hd ekranlı, 3 GB Ram, 16 GB dahili hafızalı, 5MP ön- 8MP arka kameraya sahip, yüz tanıma ve parmak izi fonksiyonlu 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1,299 TL
PHILIPS  2 yıl garantili Alüminyum kasa 10.000 mAh Powerbank 79,95 TL.

 SEG Markası 2 yıl Vestel Servis güvenceli ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile A+ enrji sınıfında 450 Litre brüt hacimli, nem kontrollü sebzelik, Multi Cooling teknolojiye sahip SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2,499 TL. 
REGAL markası yine 2 yıl Vestel Servis güvencesi ile de
ğiştirilebilir kapı yönü, 2 raf soğutuculu Regal Büro Tipi 90 Litre Buzdolabı 679 TL.

Arzum 4 yıl garantili 900 Watt 3 fonksiyonlu,  çift taraflı paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan  Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 179 TL.
ARZUM tüyleri kökünden alan 18 cımbızlı sistem, 2 hız ayarlı, saklama kılıfına sahip olan Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 129 TL

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