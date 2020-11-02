A101'de büyük fırsat! İşte 2-6 Kasım 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu

2-6 Kasımda geçerli olacak A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.

Her hafta birbirinden sürpriz ürünler ve birbirinden farklı indirimlerle tüketicinin karşısına çıkan A101 bu hafta da iddialı.

İşte merakla beklenen 2-6 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu



Bu hafta A101'in en dikkat çeken indirimleri arasında Samsung 55RU7300 55" 4K UHD Curved TV yer alıyor..

Teknoloji grubunda HI-LEVEL markası 2 yıl SUNNY servis garantisi ile 5 mm çerçeve inceliği, Ultra Slim Frame ekrana sahip olan, dahili uydu alıcılı, Smart For Android, kablosuz görüntü aktarma özellikleri ile son teknoloji olan Hı-Level 49″ Full HD Android Smart Led TV 2,299 TL.

Teknoloji grubunda dikkatlerinizden kaçmayacak olan fırsat ürünleri arasında Reeder 6.1 inç Hd ekranlı, 3 GB Ram, 16 GB dahili hafızalı, 5MP ön- 8MP arka kameraya sahip, yüz tanıma ve parmak izi fonksiyonlu 2 yıl garantili Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1,299 TL

PHILIPS 2 yıl garantili Alüminyum kasa 10.000 mAh Powerbank 79,95 TL.



SEG Markası 2 yıl Vestel Servis güvenceli ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile A+ enrji sınıfında 450 Litre brüt hacimli, nem kontrollü sebzelik, Multi Cooling teknolojiye sahip SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2,499 TL.

REGAL markası yine 2 yıl Vestel Servis güvencesi ile de

ğiştirilebilir kapı yönü, 2 raf soğutuculu Regal Büro Tipi 90 Litre Buzdolabı 679 TL.



Arzum 4 yıl garantili 900 Watt 3 fonksiyonlu, çift taraflı paslanmaz çelik bıçaklara sahip olan Arzum Starry AR1111 El Blender Seti 179 TL.

ARZUM tüyleri kökünden alan 18 cımbızlı sistem, 2 hız ayarlı, saklama kılıfına sahip olan Arzum AR-5040 Epilasyon Aleti 129 TL



