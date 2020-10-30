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A101'de bu Cuma yok yok! A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020
24-30 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta birbirinden özel fırsatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma neler var? İşte detaylar...
GÜNDEM 30.10.2020, 09:12
A101 haftanın yıldızları ürünleri 30 Ekim'de indirimli sunulmaya başladı
A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020 kataloğu birbirinden çeşitli ürünleriyle yine dopdolu
Teknolojiden ev aletlerine, mutfak eşyalarından çocuk ürünlerine kadar pek çok ürünü bünyesinde barındıran A101 aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünler var?
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TLMendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TLDondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TLAlgida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL10 TL ve üzeri alışverişlerinizdeÇokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
A101 aktüel ürünler kataloğu 24-30 Ekim 2020 kataloğu birbirinden çeşitli ürünleriyle yine dopdolu
Teknolojiden ev aletlerine, mutfak eşyalarından çocuk ürünlerine kadar pek çok ürünü bünyesinde barındıran A101 aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma hangi ürünler var?
Çiçeğim Ultra Çamaşır Suyu 9,95 TLMendiva Islak Havlu 101'li 4,95 TLDondurulmuş Antep Fıstıklı Pasta 15,00 TLAlgida Keyif Kakao Vanilya 9,50 TL10 TL ve üzeri alışverişlerinizdeÇokça Közlenmiş Patlıcan 4,95 TL
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Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
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