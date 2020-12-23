A101'de 25-30 Aralık 2020 indirimli ürün kampanyası başladı

A101 2020 yılının son haftasına dair yapacağı sürpriz indirimler vatandaşlarca sorgulanıyoru

A101'de yılın son kampanyasındaTelevizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve gereçleri, ev tekstil ürünleri, mutfak gereçleri, elektrikli el Aletleri ve oyuncaklardan oluşan onlarca ürün müşterilerini bekliyor.

Yeni yıla adım adım yaklaşırken A101 25 ve 30 Aralık arasında Aktüel Ürünler Kataloğunda yer alan muhteşem indirimler arasında Toshiba 65UL2063DT 65″ Ultra HD Smart Led Tv göze çarpıyor. Özel taksit imkanı da sunulan Toshiba Televizyonun fiyatı ise 5 bin 499 TL

A101'de yılın son fırsat ürünlerinde bir diğer avantajlı üründe fiyatı ve performansıyla dikkat çeken HI-LEVEL HL49FAL27 49″ Full HD Android Smart Led Tv yerini alıyor.

HI-LEVEL HL49FAL27 49″ Full HD televizyonu A101 fiyası ise yalnızca 2,899 TL



Bu senenin son "Aldın Aldın" kampanyasında 24 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürün ve fiyatlar ise şöyle olacak...



4 Aralık 2020 tarihinden itibaren Televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve gereçleri, Ev Tekstil Ürünleri, Mutfak Gereçleri, Elektrikli El Aletleri ve oyuncaklardan oluşan onlarca ürün A101 raflarında yerini alacak...

Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led Tv 5.499 TLHI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Led Tv 2.899 TLQCY T1C Bluetooth Kulaklık 99,95 TLJWIN JDP-950 Ahşap Kabinli Dijital Piyano 1.499 TLJWIN MK-1044 Elektronik Org 99,95 TLPiranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 129,95 TLPiranha Avuç Taşlama 129,95 TLPiranha Darbeli Matkap 129,95 TL



Arzum AR2037 Mistost Tost Makinesi 199 TLKiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TLSCHAFER Ventus Saç Kurutma Makinesi 89,95 TLSunny SN5KTL38 Flora Çelik Su Isıtıcı 85 TLAprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TLPolosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TLArzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TL



Kiwi KVC 4085 Şarjlı El Süpürgesi 179 TLKiwi KSD 9932 Sensörlü Sıvı Sabunluk 129 TL4 Basamaklı Merdiven 75 TL8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 235 TLVakumlu Krom Banyo Ürünleri 9,95 TLBanyo Seti 5'li 79,95 TL



Loock's ABS Kabin Boy Valiz 79,95 TLLoock's ABS Orta Boy Valiz 89,95 TLLoock's ABS Büyük Boy Valiz 99,95 TLKarakter Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 59,95 TLKarakter Lisanslı Kırlent 11,95 TLKarakter Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Bornoz 34,95 TL



