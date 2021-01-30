A101'de 1 Şubat indirim kampanyası! A101 1 Şubat aktüel ürün kataloğu

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A101 1 Şubat Aktüel Ürün Kataloğunda yayınlandı.

11 Şubat 2021'e kadar geçerli olacak A101 4 Şubat 2021 Perşembe kataloğunda ilk dikkat çeken ürünler Eker Yoğurt, Dana Kavurma, Domestos Ultra Çamaşır Suyu ve Danet Dana Evlik Sucuk oldu.

Altınkılıç, Muratbey, Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500g ürününde %14 indirime gidildi! Kahvaltılık ürünlerin ve süt ürünlerinin yer aldığı sayfada ikinci üründe %14 indirim oranı ile Ahir Tulum Peyniri Çeşitleri 450g var. Bunlarla birlikte Milkten Krem Peynir 500g %15 indirimli, Milkten Kaymak 200g %12 indirimli ve Birşah Süzme Yoğurt 900g %12 indirimi ile A101’e geliyor.



Altınkılıç / Ezine Çiftliği Lor Peyniri 500 gr 6,10 TLAhir Tulum Peyniri Çeşitleri 450 gr 17,95 TLMilkten Krem Peynir 500 gr 8,95 TLMilkten Kaymak 200 gr 7,50 TLBirşah Süzme Yoğurt 900 gr 9,25 TLPiliç Büfe Sucuk 450 gr 7,40 TLPiliç Büfe Sucuk 300 gr 4,95 TLDr.Oetker Kakaolu Puding 196 gr 3,95 TLÇokca Tarladan Domates Salçası 1500 gr 14,45 TLDana Kavurma 250 gr 20,45 TLDanet Dana Evlik Sucuk 500 gr 26,95 TLBolmix Vişne / Çilek Reçeli 1800 gr 17,95 TLOmega 3 Yumurta 10'lu 9,95 TLAras / Torku / Nar / Doğuş Toz Şeker 5 Kg 23,75 TLEker Yoğurt 2 Kg 12,75 TLDondurulmuş Bütün Piliç 9,95 TLYörükoğlu Süt 1 Litre 4,25 TLAhir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 gr 22,95 TLKebir Yoğurt 1500 gr 10,65 TLBerona Dondurulmuş Pizza 405 gr 9,45 TL



Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 500 gr 11,25 TLBeşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 5,75 TLYörüksüt Yoğurt 2 Kg 11,85 TLMuratbey Lor Peyniri 500 gr 6,90 TLKeyfe Dibek Kahvesi 200 gr 7,45 TLPınar Ayran 1,5 Litre 5,95 TLXroll Kakao Kaplamalı Marshmallowlu Bisküvi 135 gr 1,95 TLSnickers Bar Çikolata 80 gr 2,75 TLTwix Xtra Karamelli Bar Çikolata 78 gr 2,75 TLDomestos Ultra Çamaşır Suyu 3703 ml 19,95 TLDardanel Ton Balığı 2x185 gr 18,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)Kotex Ultra Hijyenik Ped 11,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)



