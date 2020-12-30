A101 yılbaşı 30 Aralık yıl sonu indirimleri! 30 Aralık A101 kataloğu

A101'in 30 Aralık 2020 tarihli yılın son aktüel kataloğu yayınlandı. Yüzlerce üründe büyük yıl sonu indirimi bugün başladı.

A101 yılbaşına özel olarak hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda E-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter, Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Huawei Y5 2019 Cep Telefonu, Huawei Watch GT2e Akıllı Saat, Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı, Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek, Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık, WD 1 TB Harici Hard Disk, SCHAFER Vakumlu Dik Süpürge, Piranha Bluetooth Nostaljik Pikap, SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi, Trend Sandalye, Dekoratif Duvar Saati, Taç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti, LAV Çay Seti 12 Parça, Luminarc Arpeggio / Camomillo 18 Parça Yemek Takımı dikkat çekiyor.

30 Aralık 2020 A101 Aktüel Ürünler Kataloğunda bugün hangi ürünler var?



Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TLHI-LEVEL 43" Full HD Android Smart Led Televizyon 2.349 TLLG 24MN49HM-PZ 24" Led Monitör 799 TLHuawei Y5 2019 Cep Telefonu 1.699 TLHuawei Watch GT2e Akıllı Saat 799 TLXiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik 169 TLXiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 89,95 TL KIOXIA 64 GB USB Bellek 49,95 TLSandisk 32 GB USB 3.0 Bellek 42,95 TLPhilips Powerbank 10.000 mAh 79,95 TLXiaomi Earbuds 2 Kulaklık 139 TLWD 1 TB Harici Hard Disk 379 TL



Dunlop Bay Kol Saati Çeşitleri 59,95 TLPiranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TLE-Scooty Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter 1.999 TLSEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.599 TLSEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.599 TL SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.899 TLSCHAFER Vakumlu Dik Süpürge 189 TLArzum Starry El Blender Seti 179 TL4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TLTrend Sandalye 59,95 TLAprilia Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL



Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 69,95 TLKiwi Buharlı Kırışıklık Giderici 399 TLArzum Pery Saç Kurutma Makinesi 99,95 TLPiranha Karaoke Mikrofon 59,95 TLAprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi 109 TLKiwi Elektrikli Cezve 39,95 TLLuminarc Arpeggio / Camomillo 18 Parça Yemek Takımı 179 TLNehir Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 55 TLTaç Luna 7 Parça Granit Tencere Seti 329 TLAksu Sahan Seti 3'lü 165 TLLAV Çay Seti 12 Parça 39,95 TLLAV Meşrubat Bardağı 3'lü 19,50 TLLAV Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 19,95 TL



LAV Cam Kavanoz Seti 11,95 TLLAV Kahve Yanı Su Bardağı 3,50 TLSinbo French Press 12,50 TLMetal Bölmeli Kaşıklık 14,95 TLMetal Gondol Ekmeklik 14,95 TLManuel Doğrayıcı 19,95 TLMetal Dekoratif Saklama Kabı 3'lü 9,95 TLDekoratif Duvar Saati 44,95 TLBorcam Tencere Seti 3'lü 49,95 TLAyaklı Kapaklı Cam Fanus 24,95 TLFırın Kabı Çeşitleri 4,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TL ",



