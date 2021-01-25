A101 yeni ürün kataloğu! A101 28 Ocak aktüel ürün kataloğu

A101 bu hafta aktüel ürün kataloğunda teknoloji ürünleri ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. 28 Ocak 2021 Perşembe günü A101'de satılacak teknoloji ürünlerinde TV, telefon ve tablet yer alacak.



A101'de elektronik ürünler son günlerde indirime girerken bu hafta sömestr tatilinin de başlaması ile birlikte teknolojik ürünler indirime girdi.

Toshiba 58UL3A63DT UltraHD Smart Led TV, Toshiba 49LL2A63DT FullHD Smart Led TV modelleri, Huawei Y5 2019 akıllı cep telefonu ve Lenovo M10 Tablet Bilgisayar modelleri 28 Ocak 2021 Perşembe günü A101'de satışa sunulacak. İşte teknolojik ürünler için A101'in belirlediği fiyatlar şöyle:



Ayrıca A101'de bu hafta beyaz eşya ürünleri de aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer aldı ve indirimli fiyatlarla müşterilerini bekliyor. SEG SNF5200 No-Frost Buzdolabı, SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi ve SEG SBM Bulaşık Makinesi 28 Ocak 2021 Perşembe günü A101'de indirimli fiyatlardan satılacak. İşte beyaz eşya ürünleri için A101'in belirlediği fiyatlar şöyle:



Öte yandan A101'de bu hafta yine hayatı kolaylaştıracak bazı ürünler indirimli fiyatlara mağazalarında satışa çıkaracak. İşte marka marka o ürünlerin listesi ve fiyatları...



