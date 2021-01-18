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A101 yeni hafta indirimleri! A101 21 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu

A101'de yeni haftanın flaş indirimleri belli oldu. A101 21 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda hangi kampanyalar ve sürpriz ürünler yer alacak? İşte detaylar...

GÜNDEM 18.01.2021, 09:35
A101 yeni hafta indirimleri! A101 21 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu
A101 21 Ocak 2021 aktüel ürünler kampanyası yayınlandı. 
A101 mağazalarında bu hafta sonu satışa sunulacak aktüel ürünler kampanyasının ilk dikkat çeken aktüel ürünü  HI-LEVEL 55″ UltraHD Android Smart Led TV oluyor.
Bu hafta satışa sunulacak  HI-LEVEL 55″ UltraHD Android Smart Led TV fiyatı ise  3599 TL olacak. 
21 Ocak A101 Aktüel Ürünler Kataloğu'nda ayrıca Onvo 42″ Full HD Android Smart Tv 1.999 TL'den satışa sunulacak.
A101’de bu hafta dikkat çeken bir dier ise Oppo A73 Cep Telefonu. Oppo A73'ün fiyatı ise yalnızca 2.499 TL.
21 Ocak A101 Market kampanyasında ayrıca Samsung Cyclone Süpürge, Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti ve JWIN 38" Klasik Gitar gibi aktüel ürünleri de avantalı fiyatlarıyla raflardaki yerini alacak.

A101 21 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUHI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Tv 3.599 TLOnvo 42" Full HD Android Smart Tv 1.999 TLOppo A73 Cep Telefonu 2.499 TLSEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.649 TLSEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TLSEG Mekanik Silindirik Termosifon 799 TLSamsung Cyclone Süpürge 649 TLPiranha Kablolu Kulaklık 29,95 TLQCY T5 Bluetooth Kulaklık 129 TLPhilips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TLMicrosoft Bluetooth Mouse 129 TLAltıs Dikey Kondisyon Bisikleti 649 TLAltıs Masa Tenisi Raket Seti 16,95 TLPilates Matı 60x180 cm 39,95 TLUnisex Fitness Eldiveni 19,95 TLKapı Barfiks Barı 39,95 TLAltıs Ayarlanabilir Atlama İpi 14,95 TLDambıl Seti 2'li 39,95 TLPiranha Oto Multimedya Sistemi 399 TLPiranha Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 169 TLPiranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TLMetal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TLManyetik Telefon Tutucu 15,95 TL







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