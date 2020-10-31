A101 yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101'e yeni neler geldi?

Son kampanya kataloğu olacak 31 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğu yayınlandı.

A101'de birbirinden kaliteli ürünlerin uygun fiyatlardan satışa sunulacağı yeni kampanya başladı

Peki 31 Ekim - 04 KASIM A101 aktüel ürünler kataloğunda yeni neler var?



Karlıdağ Tereyağı 950g 45,95 TL

Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 350g 13,95 TL

Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800g 22,95 TL

Yörüksüt Yoğurt 2 Kg 9,45 TL

Eker Yoğurt 2 Kg 9,95 TL

Kebir Yoğurt 1500g 8,25 TL

Torku Ayran 2,5 Litre 8,25 TL

Muratbey Burgu Peynir 250g 10,95 TL

Tarabya Hellim Peyniri 250g 8,95 TL

Peynes Lor Peyniri 500g 3,50 TL

Pınar / Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 3,95 TL

Dana Kavurma 250g 18,95 TL

Seyidoğlu Tahin 1000g 19,95 T



Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 50’li 39,90 TL

Yöremce Yaprak Kırmızı Mercimek 2500g 19,90 TL

Baştacı Piliç Dilimli Sucuk 400g 6,25 TL

Baştacı Dana Seçme Pastırma 120g 11,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis 450g 4,45 TL

Piliç Kokteyl Sosis 500g 4,95 TL



Pınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 75g 2,25 TL

Çerezya Tuzlu / Tuzsuz Dakota Çekirdeği 250g 5,45 TL

Didi Aromalı Soğuk Çay Çeşitleri 1,5 Litre 3,80 TL

Dr.Oetker Dondurulmuş Karışık Pizza 4x169g 18,45 TL

Nimet Yağlı Gevrek 500g 6,45 TL



Eti Burçak Sultani Üzümlü Bisküvi 3x123g 4,95 TL

Tat 3’lü Sos Paketi 12,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Papia Tuvalet Kağıdı 8’li 9,95 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)





