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A101 hafta sonu kampanyası! A101 16 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu

A101 16-17 Ocak 2021 hafta sonu kampanyasında çılgın indirimler sizleri bekliyor.. A101 15 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğunda hangi kampanyalar ve sürpriz ürünler yer alacak?

GÜNDEM 15.01.2021, 08:48
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A101 hafta sonu kampanyası! A101 16 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu
A101 16-17 Ocak 2021 aktüel ürünler kampanyası yayınlandı. 
A101 mağazalarında bu hafta sonu satışa sunulacak aktüel ürünler kampanyasının ilk dikkat çeken aktüel ürünü Toshiba 49UA2063DT 49'' UHD Android Smart Led TV oluyor.
Bu hafta satışa sunulacak Toshiba 49UA2063DT 49'' UHD Android Smart Led TV fiyatı ise 3.999 TL olacak. 
15-16 Ocak A101 Aktüel Ürünler Kataloğu ayrıca HI-LEVEL 55" Ultra HD Android Smart Tv, Samsung Cyclone Süpürge, Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti ve JWIN 38" Klasik Gitar gibi ürünler avantalı fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunulacak.
Bu hafta A101 16 Ocak 2021 katalogları hangi ürünleri sunacak? 

Toshiba 49UA2063DT 49" Android 4K Smart Led Tv 3.999 TLToshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led Tv 2.899 TLReeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TLAmazfit Verge A1118 Akıllı Saat 599 TLXiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 89,95 TLGoSmart 128 GB Smart USB Bellek 59,95 TLGoSmart USB Kablo 9,95 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TLPiranha Klavye Mouse Seti 39,95 TLMercusys Kablosuz Ağ Genişletici 99,95 TLPiranha Tripod Telefon Tutucu 12,95 TLSEG STF-65 Turbo Fırın 1.299 TLSEG Bulaşık Makinesi 1.899 TLTefal Easygliss Buharlı Ütü 399 TLElle Saç Kurutma Makinesi 79,95 TLAprilla Seramik Kaplamalı Saç Maşası 69,95 TLAprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TLAprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 69,95 TLFlavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TLFelix FL598 Smarta Yağ ve Su Ölçerli Dijital Baskül 89,95 TLKiwi Şarjlı Su Pompası 39,95 TLKiwi Dijital Mutfak Tartısı 39,95 TLLuminarc Servis Tabağı 29 cm 15,95 TLLuminarc Servis Tabağı 21 cm 10,50 TLLuminarc Servis Tabağı 17 cm 8,50 TL

Salata Kasesi 7,95 TLBenekli Kase 7,95 TLBulaşık Süzmatiği 7,95 TLSinbo STO 6712 Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TLMermer Görünümlü Yanmaz Yapışmaz Midi Ürünler 22,50 TLKeramika Makarna Tabağı 28 cm 11,50 TLPaşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça 27,50 TLSeramik Kase 12,5 cm 4,95 TLEmaye Yoğurt Tenceresi 3,5 Litre 39,95 TLAhşap Bank Havluluk 9,95 TLContalı Kapak Saklama Kabı 3,6 Litre 9,95 TLTrend Saklama Kabı 3'lü / 4'lü 9,95 TLYumurta Saklama Kabı 15'li 7,95 TLRubenis Bay / Bayan Şemsiye 34,95 TLEv Banyo Aksesuarları 9,95 TLTek Kişilik Yorgan 155x215 cm 52,95 TLKarakter Lisanslı Battaniye 54,95 TLKarakter Lisanslı Bebek Battaniyesi 21,95 TLFisher Price Sesli Lazımlık 99,95 TLGokidy Slime Hazırlama Seti 19,95 TLLisanslı Yer Puzzle 24 Parça 19,95 TLGokidy Kinetik Kum Seti 19,95 TLSabahattin Ali Kitapları 3,95 TLEğitici Dostluk Hikayeleri 2,95 TL

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