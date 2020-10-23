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A101 aktüel ürünler kataloğunda Cuma gününe özel indirimler başladı!
Her hafta getirdiği birbirinden indirimli ve kaliteli ürünlerle tüketicilerine kapılarını açan A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'in 22 Ekim - 29 Ekim arası sürecek aktüel ürünler kataloğu
GÜNDEM 23.10.2020, 11:25
Çağdaş hizmet, uygun fiyat, kalitede güvence...
A101 bu cuma da benzersiz fırsatlarla müşterilerine kapılarını açıyor...
Müşterilerinin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını yüksek standart ve en iyi kalite ile sürekli düşük fiyatlardan satışa sunan sağlıklı ve taze ürünlerin adresi olan A101'de bu hafta da yok yok.
En uygun fiyatlı küçük ev aletlerini satın alabilmek için kampanyalar bölümünü ziyaret etmeyi unutmayın!
İşte kazançlı alışverişin adresi A101'in 22 Ekim - 29 Ekim arası sürecek aktüel ürünler kataloğu...
A101 bu cuma da benzersiz fırsatlarla müşterilerine kapılarını açıyor...
Müşterilerinin gıda, kişisel bakım ve genel temizlik ihtiyaçlarını yüksek standart ve en iyi kalite ile sürekli düşük fiyatlardan satışa sunan sağlıklı ve taze ürünlerin adresi olan A101'de bu hafta da yok yok.
En uygun fiyatlı küçük ev aletlerini satın alabilmek için kampanyalar bölümünü ziyaret etmeyi unutmayın!
İşte kazançlı alışverişin adresi A101'in 22 Ekim - 29 Ekim arası sürecek aktüel ürünler kataloğu...
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3
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