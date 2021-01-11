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A101 Aktüel 11 Ocak kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta neler var?

Haftanın ilk iş gününde A101 aktüel ürünleri belli oldu. Merak edilen A101 katalogları bu hafta hangi kampanyaları sunacak?

GÜNDEM 11.01.2021, 09:53
A101 Aktüel 11 Ocak kataloğu yayınlandı! A101'de bu hafta neler var?
Bu hafta A101 yine alışveriş gündemine damga vuracak indirimlerle tüketicilerin karşısına çıkıyor. 
Yayınlanan A101 11-15 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Kaymak, USB Bellek, Tursil Toz Deterjan, Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir, Doğuş Demlik Poşet Çay, Yayla Osmancık Pirinç, Vernel Yumuşatıcı ve Finish Bulaşık Makinesi Tableti gibi birçok indirimli fiyat yer alıyor.
Türkiye'nin en çok mağazasına sahip A101 marketler zinciri yeni haftada indirimlerle satışını yapacağı ürünlerini 11 Ocak 2021 kataloğu ile duyurdu.
Peki A101 kataloğunda bu hafta indirimler neler?
A101’de bu haftanın yıldızları kampanyasında ürünler uygun fiyatlarla satışa çıktı.
Milkten Rulo Kaymak 150 gr 7,50 TLBaştacı Piliç Dilimli Sucuk 400 gr 6,25 TLNimet / Torku Partiko Dondurulmuş Elma Dilim Patates 1000 gr 5,50 TLMuratbey Burgu Peynir 250 gr 11,50 TLXroll Jeli Portakal Aromalı Jöleli Bisküvi 275 gr 3,15 TLNimet Pasta Altı Çeşitleri 280 gr 4,50 TLNescafe Kahve Çeşitleri 10’lu 6,25 TLHI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek 32,95 TLDove Şampuan Çeşitleri 600 ml 15,90 TLTursil Toz Deterjan 1,5 Kg 9,95 TLBirşah Ayran 1500 ml 4,25 TLBirşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 12,95 TLTarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500g 14,50 TLMuratbey Tel Peyniri 250 gr 11,45 TL
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 24,95 TLAhir Üçgen Peynir Çeşitleri 300 gr 8,50 TLPınar Kido Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml 1,45 TLBalık Dünyası Dondurulmuş Karides 500 gr 13,45 TLPiliç Kokteyl Sosis 500 gr 5,75 TLBaştacı Çemeni Sıyırılmış Dana Pastırma 120 gr 13,25 TLPınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500 gr 11,25 TLDoğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100’lü 12,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)Yayla Osmancık Yerli Pirinç 1 Kg 8,45 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Nimet/Torku Partiko Dondurulmuş Elma Dilim Patates 1000g 5,50 TLMilkten Rulo Kaymak 150g 7,50 TLBaştacı Piliç Dilimli Sucuk 400g 6,25 TLMuratbey Burgu Peynir 250g 11,50 TLXroll Jeli Portokal Aromalı Jöleli Bisküvi 275g 3,15 TLNimet Pasta Altı Çeşitleri 280g 4,50 TLNescafe Kahve Çeşitleri 10’lu 6,25 TLHi-Level 32 GB Smart USB Bellek 32,95 TLDove Şampuan Çeşitleri 600ml 15,90 TLTursil Toz Deterjan 1,5 kg 9,95 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500g 14,50 TLBirşah Ayran 1500ml 4,25 TLBirşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 kg 12,95 TLMuratbey Tel Peyniri 250g 11,45 TLTorku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1kg 24,95 TLAhir Üçgen Peynir Çeşitleri 300g 8,50 TLBalık Dünyası Dondurulmuş Karides 500g 13,45 TLPınar Kido Aromalı Süt Çeşitleri 180 ml 1,45 TLKeskinoğlu Piliç Kokteyl Sosis 500g 5,75 TLPınar Lezzet Keyfi Hindi Salam 500g 11,25 TLBaştacı Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 120g 13,25 TL
A101 mağazalarında 10 TL ve üzeri alışverişerde; Doğuş Karadeniz Demlik Poşet Çay 100’lü 12,95 TL Yayla Osmancık Yerli Pirinç 1 kg 8,45 TL
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