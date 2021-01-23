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A101 24 Ocak Aktüel Ürün Kataloğu! A101'de bu hafta sonu neler var?

A101'de hafta sonu kampanyası belli oldu. 23-24 Ocak 2021'de satışa sunulacak yeni ürünlerin fiyatları yayımlandı. İşte A101 23-24 Ocak 2021 Aktüel Ürünler. Kataloğu

GÜNDEM 23.01.2021, 14:09
A101 24 Ocak Aktüel Ürün Kataloğu! A101'de bu hafta sonu neler var?
Hafta sonu A101 23 Ocak 2021 Kataloğu yayınlandı.
A101 23-30 Ocak arası haftanın yıldızları kampanyasına kadar geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu.
A101'de bu hafta sonu hangi ürünlerde indirimler olacak ürünler neler?
A101 hafta sonu kampanyasında HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Tv , Onvo 42" Full HD Android Smart Tv, Oppo A73 Cep Telefonu ile Çaykur Rize Turist Çayı, Torku Dana Kangal Sucuk, Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir ve Elseve Şampuan Çeşitleri gibi ürünlerde indirimli fiyatları görüyoruz.

HI-LEVEL HL55UAL402 55" Ultra HD Android Smart Tv 3.599 TLOnvo 42" Full HD Android Smart Tv 1.999 TLOppo A73 Cep Telefonu 2.499 TLSEG SCM 7101 A++ Çamaşır Makinesi 1.649 TLSEG SRF 2832 A+ Buzdolabı 1.799 TLSEG Mekanik Silindirik Termosifon 799 TLSamsung Cyclone Süpürge 649 TLPiranha Kablolu Kulaklık 29,95 TLQCY T5 Bluetooth Kulaklık 129 TLPhilips Kulak İçi Kulaklık 39,95 TLMicrosoft Bluetooth Mouse 129 TLAltıs Dikey Kondisyon Bisikleti 649 TLAltıs Masa Tenisi Raket Seti 16,95 TLPilates Matı 60x180 cm 39,95 TLUnisex Fitness Eldiveni 19,95 TLKapı Barfiks Barı 39,95 TLAltıs Ayarlanabilir Atlama İpi 14,95 TL

Dambıl Seti 2'li 39,95 TLPiranha Oto Multimedya Sistemi 399 TLPiranha Araç İçi Yol Kayıt ve Park Kamerası 169 TLPiranha Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 99,95 TLMetal Gövdeli Hava Kompresörü 89,95 TLManyetik Telefon Tutucu 15,95 TLAraç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 49,95 TLDiital Hava Kompresörü 99,95 TLLastik Tamir Kiti 400 ml 16,95 TLAnimasyonlu Bagaj Atı Kayar Led 49,95 TLKoltuk Isıtmalı Minder 59,95 TLPiranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TLHomend Functionall Multi Blender Set 249 TLKiwi Buharlı Temizleyici Mop 249 TLArzum Epilasyon Aleti 129 TLAprilla Saç & Sakal Düzeltme Makinesi 59,95 TLAprilla Diital Baskül 55 TLJWIN 38" Klasik Gitar 219,95 TLKiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TLArzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 139 TL5 Raflı Kitaplık 119,95 TL4 Raflı Ayakkabı Dolabı 169 TLCem Granit Karnıyarık Tenceresi 26 cm 69,95 TLCem Granit Tava 26 cm34,95 TLEssenso 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 149,95 TL

Desenli Opal Tabak Çeşitleri 5,95 TLSıcak Su Torbası 12,50 TLBorosilikat Cam Cezve 350 ml 9,95 TLAyarlanabilir Süzgeç 4,95 TLSeramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TLMetal Süzgeç 22 cm 9,95 TLHerevin French Press 600 cc 18,50 TLYuvarlak Saklama Kabı Seti 3'lü 5,50 TLMasaüstü Baharatlık 6'lı 9,95 TLTrend Uzun Saklama Kabı 3,95 TLKalorifer Suluğu 2 TLCanlı Çiçek Şans Bambusu 7,95 TLCanlı Çiçek Helen Saksıda Mini Sukulent 9,95 TLCanlı Çiçek Aloe Vera 8,95 TLTaraftar Lisanslı Battaniye 54,95 TLTek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TLÇift Kişilik Nevresim Takımı 99,95 TLBürümcük Sandalye Kılıfı 10,95 TLKapitoneli Yastık Alezi 6,95 TLBayan Ponponlu Terlik 14,95 TLSilk&Blue Ters Havlu Bayan Soket Çorap 4,50 TLSilk&Blue Bayan Motifli Soket Çorap 4,50 TLForos Dali Çalışma ve Aktivite Masası 69,95 TLResimli Dünya Klasikleri 2,95 TLSmart Cups Kutu Oyunu 29,95 TLOkul Öncesi Aktivite Kitapları 3,95 TLMGS Oyuncak Mini Kamyonlar 8,95 TL

Peynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 21,50 TLÇaykur Rize Turist Çayı 1000 gr 31,95 TLElseve Şampuan Çeşitleri 450 ml 14,90 TLVanish Kosla Leke Çıkarıcı 750 ml 10,95 TLEker / İçim / Pınar Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 22,95 TLTorku Yoğurt 5 Kg 22,95 TL

Findux Kakaolu Fındık Kreması 400 gr 10,95 TLHun Helva Çeşitleri 500 gr 7,95 TLBeşler Dana Kangal Sucuk 350 gr 18,95 TLTorku Dana Kangal Sucuk 350 gr 20,50 TLPınar Lezzet Keyfi Hindi Kokteyl Sosis 240 gr 5,45 TLNimet Dondurulmuş Su Böreği 800 gr 13,95 TLKent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 gr 11,45 TLMest Çay Çeşitleri 20'li 3,95 TLHayat Su 10 Litre 5,55 TLErikli Su 8 Litre 5,55 TLHayat Su 8 Litre 4,75 TL

Sprite Gazlı İçecek 1 Litre 3,55 TLÇerezya Kaju 150 gr 12,95 TLPıt Pıt Mini Bon Bon Aromalı Sert Şeker 700 gr 6,95 TLEti Browni Intense Mini Kek Çeşitleri 10x16 gr 4,75 TLEti Cin Portakal Kremalı Bisküvi 13x25 gr 3,95 TLInflame Enerji Tasarruflu Ampul 20W 7,45 TL
Yudum Omega 3 Bitkisel Sıvı Yağ 1 Litre 13,45 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Nescafe Kahve Çeşitleri 20'li 8,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)









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