Reklam

Son Dakika

A101 14 Şubat indirim günleri! A101 14 Şubat 2021 Aktüel Ürün kataloğu

A101 aktüel kataloğunun 14 Şubat Pazar için hazırlanan ürünleri raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var.

GÜNDEM 03.02.2021, 14:11
2
A101 14 Şubat indirim günleri! A101 14 Şubat 2021 Aktüel Ürün kataloğu
A101'in 14 Şubat için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.
A101'e  hafta sonu gelecek ürünler arasında yine birçok üründe sürpriz indirimler var.
A101 aktüel ürünler arasında; elektrikli ev aletlerinde elektronik ürünlere, oyuncaktan züccaciyeye, tekstilden mobilyaya bir çok ürün yer alıyor.
14 Şubat A101 fırsatlarında bu haftanın öne çıkan aktüel ürünleri Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv, Nordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Tv,  Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu oluyor. A101'de bu hafta 11 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu fiyatı 2.299 TL
Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TLNordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 2.999 TLXiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TLRobot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TLSEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TLSEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.899 TLArzum AR 1062 Mixtech Multi Blender Seti 299 TLArzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirici 199 TLSunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TLKiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TLRemington Beard Boos MB4120 Sakal Kesme Makinesi 99,95 TLPolosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TLAprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TLXiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı 179 TLSchafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 279 TLQCY T7 TWS Bluetooth Kulaklık 129 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TLMercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TLPiranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TLSolar LS05 Akıllı Saat 229 TLABS Makyaj Çantası 49,95 TLABS Laptop Çantası 59,95 TL
JWIN JD-201 Dijital Duvar Saati 229,95 TLNehir Lüks Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 59,95 TLLAV Altın Yıldız Serisi 12 Parça Çay Seti 44,95 TLAynalı Banyo Dolabı 115 TL4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229 TL2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 210 TLRapido Ofis Koltuğu 299,95 TLTek Kişilik Nevresim Set 74,95 TLÇift Kişilik Nevresim Set 99,95 TLNouvelle Çift Kişilik Bambu Yorgan 159 TLNouvelle Bambu Yastık 39,95 TLLüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 37,50 TLLüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 32,95 TL
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 03 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 48
2. Galatasaray 22 45
3. Beşiktaş 21 44
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 22 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Kasımpaşa 22 26
12. Rizespor 22 26
13. Göztepe 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 22 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 22 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Wolverhampton 22 26
14. Crystal Palace 21 26
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 22 12
20. Sheffield United 22 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16