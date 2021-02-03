A101 14 Şubat indirim günleri! A101 14 Şubat 2021 Aktüel Ürün kataloğu

A101'in 14 Şubat için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayımlandı.

A101'e hafta sonu gelecek ürünler arasında yine birçok üründe sürpriz indirimler var.

A101 aktüel ürünler arasında; elektrikli ev aletlerinde elektronik ürünlere, oyuncaktan züccaciyeye, tekstilden mobilyaya bir çok ürün yer alıyor.

14 Şubat A101 fırsatlarında bu haftanın öne çıkan aktüel ürünleri Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv, Nordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Tv, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu oluyor. A101'de bu hafta 11 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu fiyatı 2.299 TL

Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TLNordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Tv 2.999 TLXiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TLRobot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TLSEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TLSEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi 1.899 TLArzum AR 1062 Mixtech Multi Blender Seti 299 TLArzum Nuvo AR5067 Saç Düzleştirici 199 TLSunny Powerx Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 99,95 TLKiwi KCM 7535 Filtre Kahve Makinesi 99,95 TLRemington Beard Boos MB4120 Sakal Kesme Makinesi 99,95 TLPolosmart PSC02 Yüz Temizleme Seti 34,95 TLAprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TLXiaomi Mi 2 Yağ Ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Tartı 179 TLSchafer Kahve Keyfi Türk Kahvesi Makinesi 279 TLQCY T7 TWS Bluetooth Kulaklık 129 TLPiranha Bluetooth Kulaklık 44,95 TLMercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TLPiranha Bluetooth Nostaljik Pikap 249 TLSolar LS05 Akıllı Saat 229 TLABS Makyaj Çantası 49,95 TLABS Laptop Çantası 59,95 TL

JWIN JD-201 Dijital Duvar Saati 229,95 TLNehir Lüks Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 59,95 TLLAV Altın Yıldız Serisi 12 Parça Çay Seti 44,95 TLAynalı Banyo Dolabı 115 TL4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 229 TL2 Kapaklı Çekmeceli Dolap 210 TLRapido Ofis Koltuğu 299,95 TLTek Kişilik Nevresim Set 74,95 TLÇift Kişilik Nevresim Set 99,95 TLNouvelle Çift Kişilik Bambu Yorgan 159 TLNouvelle Bambu Yastık 39,95 TLLüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 37,50 TLLüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 32,95 TL

