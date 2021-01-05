A101 14 Ocak 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu! A101 14 Ocak indirimleri

Bu perşembe 14 Ocak 2021 itibarıyla gelecek olan A101 fırsat ürünleri sürpriz ürün ve kampanyalarla dolu.

A101 14 Ocak 2021 aktüel ürünler kampanya kataloğu yayınlandı.

A101 Market mağazalarında 14 Ocak 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak kampanyada yer alan aktüel ürünler belli oldu.

A101 14 Ocak 2021 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Toshiba 49″ Android 4K Smart Led Tv yer alıyor.

Toshiba 49″ Android 4K Smart Led TV'nin fiyatı ise 3.999 TL

Daha küçük ekranlı bir TV isteyenlere fiyatı ile kaçırılmaması gereken fırsatlar arasına Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv bulunuyor.

A101 Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise 2.899 TL

Uzun zamandır beklenen akıllı cep telefonu da 14 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yerini alacak.

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL satışa sunulacak.

A101’de Amazfit Verge A1118 Akıllı Saat 599 TLXiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 89,95 TLGoSmart 128 GB Smart USB Bellek 59,95 TLGoSmart USB Kablo 9,95 TL’den satışa sunulacak.

Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TLPiranha Klavye Mouse Seti 39,95 TLPiranha Tripod Telefon Tutucu 12,95 TL

Bu hafta A101'de müşterileri ile buluşacak olan diğer bir elektronik ürün ise Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici. Mercusys Kablosuz Ağ Genişleticinin fiyatı 99,95 TL

Beyaz eşya ürünlerinde de çok özel fiyatlar A101 14 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğunda.

A101‘de bu hafta SEG STF-65 Turbo Fırın 1.299 TLSEG Bulaşık Makinesi 1.899 TTefal Easygliss Buharlı Ütü 399 TL’den satışa çıkıyor.

Haftanın avantajlı ürünlerinden Aprilla Seramik Kaplamalı Saç Maşası 69,95 TLAprilla Yüz Temizleme ve Masaj Aleti 34,95 TLAprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı 69,95 TL’den satışa sunulacak.

Elle Saç Kurutma Makinesi 79,95 TLFlavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TLFelix FL598 Smarta Yağ ve Su Ölçerli Dijital Baskül 89,95 TL Kiwi Şarjlı Su Pompası 39,95 TL Kiwi Dijital Mutfak Tartısı 39,95 TL

A101 aktüel 2021 fırsatlarına çeyiz ürünleri de damgasını vuracak.

Luminarc Servis Tabağı 29 cm 15,95 TLLuminarc Servis Tabağı 21 cm 10,50 TLLuminarc Servis Tabağı 17 cm 8,50 TL olarak sizlerle buluşuyor.Salata Kasesi 7,95 TL Benekli Kase 7,95 TLBulaşık Süzmatiği 7,95 TLSinbo STO 6712 Profesyonel Narenciye Sıkacağı 99,95 TL Mermer Görünümlü Yanmaz Yapışmaz Midi Ürünler 22,50 TL

Keramika Makarna Tabağı 28 cm 11,50 TL’den satışa çıkıyor.Paşabahçe Ahenk Çay Seti 12 Parça 27,50 TL Seramik Kase 12,5 cm 4,95 TLEmaye Yoğurt Tenceresi 3,5 Litre 39,95 TLAhşap Bank Havluluk 9,95 TLContalı Kapak Saklama Kabı 3,6 Litre 9,95 TLTrend Saklama Kabı 3’lü / 4’lü 9,95 TL Yumurta Saklama Kabı 15’li 7,95 TL’den satışa çıkıyor.

Rubenis Bay / Bayan Şemsiye 34,95 TLEv Banyo Aksesuarları 9,95 TLTek Kişilik Yorgan 155×215 cm 52,95 TLarakter Lisanslı Battaniye 54,95 TLKarakter Lisanslı Bebek Battaniyesi 21,95 TLFisher Price Sesli Lazımlık 99,95 TLGokidy Slime Hazırlama Seti 19,95 TLLisanslı Yer Puzzle 24 Parça 19,95 TLGokidy Kinetik Kum Seti 19,95Sabahattin Ali Kitapları 3,95 TLEğitici Dostluk Hikayeleri 2,95 TL’

