A vitamininin faydaları! A vitamini eksikliği nelere yol açar?

Görme duyusunun problemsiz bir şekilde çalışabilmesi için alacağımız en önemli vitamin türü A vitaminidir.

Hayvansal gıda ve bitkisel gıda olarak ikiye ayrılan A vitamini, enfeksiyonlara karşı direnci artırır.

A vitamini diş, kemik, yumuşak doku, mukus zarları ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına ve korunmasına yardımcı olur.

Vücutta A vitamininin eksik olması durumunda çeşitli göz ve görme sorunları ortaya çıkabilir.

A vitamini içeren besinlerin en zenginleri hayvani gıdalardır. Balıklar, sakatatlar, süt ürünleri ve yumurta sarısı ilk akla gelenlerdir.

Kabuklu deniz ürünleri, kümes hayvanları ve tereyağı da diğer hayvansal kaynaklardandır.

Bitkisel A vitamini kaynakları ise kayısı, havuç, mango, portakal, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz, maydanoz, yeşil fasulye, pırasa, bezelye, avokado, badem, ceviz, kabak çekirdeğidir.



Günlük olarak alınması gereken A vitamini miktarı, yetişkin erkeklerde 900 mcg (mikrogram), kadınlarda ise 700 mcg olarak belirlenmiştir. Hamilelikte bu oran 770 mcg olurken, emziren anneler günlük olarak 1300 mcg, A vitamini almalıdır.



A vitamini eksikliğinde cildinizde egzamaya benzeyen kuruluklar, yaraların geç iyileşmesi gibi belirtiler ortaya çıkar.

Ayrıca sivilce problemleri de A vitamini eksikliklerinde sıkça gözlenir. Tekrarlayan boğaz ve göğüs enfeksiyonları ortaya çıkar. A vitamininin diğer bir önemli görevi görme olduğu için, çok ciddi oranda eksikliğinde gece körlüğü denen tıbbi durum ortaya çıkabilir. Hafif A vitamini eksikliklerinde ise göz kuruluğu ile karşılaşılmaktadır. Kısırlık (infertilite) A vitamini eksikliğinde ortaya çıkabilen bir durumdur. Çocuklarda A vitamini eksikliği büyüme geriliklerine neden olabilir.

