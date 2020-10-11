A Millilerimiz Rusya ile berabere kaldı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 3. maçına çıkan A Milli Futbol Takımı, Rusya karşı karşıya geldi.

VTB Arena'da oynanan ve Slovak hakem Matej Jug'un yönettiği müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın golleri 27. dakikada Rusya adına Miranchuk ve 62. dakikada Türkiye adına Kenan Karaman'dan geldi.

Ayrıca Ay-Yıldızlıların 2 topu da direkten döndü.

Bu sonuçla Rusya, B Ligi 3. Grup'ta puanunu 7'ye çıkartarak liderliğine devam etti. Türkiye ise 2 puanla 3. sırada yer aldı.

Rusya Milli Takımı bir sonraki maçını Macaristan ile oynayacak. Türkiye ise Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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