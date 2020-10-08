A Millilerimiz Almanya ile berabere kaldı

A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldiği mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi

Oynadığı iyi futbolla göz dolduran Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda yüksek bir performans sergiledi.

Almanya 45+1. dakikada Havertz ve 58. dakikada Neuhaus'un gollerile 2 kez öne geçerken, A Milli Takımda 50. dakikada Ozan Tufan ve 67. dakikada Efecan Karaca ile beraberliği buldu. Ev sahibi ekipte 81. dakikada sahneye çıkan Waldschmidt, takımını tekrar üstünlüğe taşırken, 90+4. dakikada Kenan Karaman'ın golüyle maç 3-3 berabere bitti.

A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

