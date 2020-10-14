A Milliler Sırbistan karşısında 1 puan aldı!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldiği mücadelede 2-2 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen ay-yıldızlılar mücadeleyi bırakmadı ve Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.



Sırbistan'ın gollerini Milinkovic-Savic ve penaltıdan Mitrovic attı. Bu sonuçla A Milli Takımı'mızın puanı 3 olurken, Sırbistan 2 puana ulaştı.



Milli Takımı'mızda deneyimli santrfor Burak Yılmaz karşılaşmanın 90+1. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Millî Gazete Spor - Fotoğraflar - Uğur Şenpire

