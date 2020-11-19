A Milli Takım Macaristan'a yenildi! Küme düştü

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü gruptaki son maçta A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü.

İlk yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda Macaristan, 57. dakikada Siger'in golüyle öne geçti. Macaristan'da Varga 90+5'te kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın sonucunu ilan etti.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, grubu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puanda tamamlayarak son sırada tamamladı ve küme düştü. Grupta diğer maçta Sırbistan, Rusya'yı 5-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan karşısında galip gelseydi grubu lider tamamlayıp A Ligi'ne yükselecekti. Beraberlik halinde ise yoluna B Ligi'nde devam edecekti. Milliler Macaristan yenilgisinin ardından C Ligi'ne düştü.

