A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadroya alındı mı?

A Milli Takım'da Umut Meraş'ın koronavirüs testi pozitif çıkması endişelendirdi. Meraş, Fransa'da evinde karantinaya girdi. Meraş'ın yerine Caner Erkin'in çağrılması bekleniyor. Şenol Güneş kararını verdi ve Caner Erkin'i aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, A Milli Takım aday kadrosu duyuruldu.

A Milli Takım, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile oynayacağı özel karşılaşma ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile yapacağı maçların aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Nazım Sangare, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Mert Çetin, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman.



A Milli Takım'ın sol beki Umut Meraş’ın Covid-19 testi 2.kez pozitif çıktı. Bir haftadır Fransa’daki evinde karantina sürecinde olan Umut Meraş, karantinaya devam edecek.

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacağı öğrenildi. Testi pozitif çıkan Umut Meraş, Macaristan, Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek. Umut Meraş'ın yerine Fenerbahçe formasıyla iyi bir performans çizen Caner Erkin çağrıldı...

