A Haber'den Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atama!

A Haber parlamento muhabiri Levent Eke, geçen günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü “Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı” olarak vekâleten atanmıştı.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Genel Başkanı İsmail Çalışkan, A Haberi muhabiri Levent Eke'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Medya – Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanlığı makamına atanmasını eleştirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre söz konusu atamanın mevzuata aykırı olduğunu savunan ve “Bu atamanın, meslek içinde anılan görevi başarı ile yapacak çok sayıda nitelikli personel olmasına rağmen gerçekleşmesi biz emekli emniyet müdürlerinde rahatsızlık yaratmıştır” diyen İsmail Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada atamaya neden karşı olduklarını açıkladı.

“Öncelikle Sayın Eke’nin mesleki kariyerine ve başarılarına saygı duymaktayız” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam ediyor:

Bu atamanın, üst düzey polis yöneticilerinin kadrosuzluk nedeniyle emekli edildiği bir ortamda yapılmasının,hem hukuka hem de teşkilatın geleneksel hiyerarşik yapısına uygun olmadığını iddia eden Çalışkan "Biz, emekli emniyet müdürleri olarak teşkilatımızın önemli makamlarına benzer atamaların yapılmasından endişe duymaktayız. Sayın Levent Eke’ye kendi mesleğinde başarılar dileriz” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü’nde uzun yıllar rütbeli olarak görev yapan Mustafa Böğürcü, söz konusu atamaya emniyet teşkilatının neden tepki gösterdiğini Independent Türkçe’ye anlatarak "Daire başkanları 1. sınıf emniyet müdürü olmalı" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilat şemasında 23 daire başkanlığı ve 6 başkanlık direkt emniyet genel müdürüne bağlı olarak hizmet verdiğini belirten Mustafa Böğürcü, “Toplam 29 başkanından sadece İnşaat Emlak Daire Başkanı vekâleten atanmıştı. Şimdi de A Haber muhabiri Levent Eke Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanı olarak atandı” dedi.

Daire başkanı olacak ya da yapılması uygun olarak düşünülen emniyet mensubunun kanun gereği 1. sınıf emniyet müdürü kadrosunda olması gerektiğinin altını çizen Böğürcü, söz konusu atamaların da kanuna uygun olmadığı için vekâleten yapıldığını söyledi.

Eski emniyetçi, Levent Eke’nin başkanlığına atandığı Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı’nın görevlerini ise şöyle anlattı:

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dışarıdan daire başkanı atanmasının teşkilat içinde de tepkiyle karşılandığını söyleyen Mustafa Böğürcü, tepkinin nedenini ise şu sözlerle anlattı:

Medya, Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Daire Başkanlığı’nın yaptığı hizmetlerde yetersizlik olduğu düşünülüyorsa bu konuda dışarıdan danışmanlık hizmeti alınabileceğini belirten Böğürcü, “Ancak bunun yerine polislik mesleğiyle alakası olmayan birisinin daire başkanı olarak atanması kanuna ve teşkilatın hiyerarşik yapısına uygun değildir” diye konuştu.

Söz konusu makamın isminde “Medya” sözcüğünün bulunması, gazetecilik mesleği ile bir ilgisinin bulunduğu anlamına gelmemektedir. Birimin görevleri tamamen polislik mesleğinin konularını, kurallarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. Diğer daire başkanlıklarından farkı bulunmadığından bir basın mensubunun yönetimini gerektirmeyecek kadar polisiye bir hizmettir.

Teşkilat Kanunu gereğince söz konusu makama 1.Sınıf Emniyet Müdürünün atanması, kurumsal geleneğin devam ettirilmesi, veri güvenliğinin sağlanması,, üniforma – hiyerarşi sistemi içinde astlara emir / talimat verme kolaylığı ve yetkisi ile teşkilatın kendi iç dinamiklerinin bozulmaması adına fazlaca önem taşımaktadır...

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya, Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Daire Başkanlığı, Emniyet teşkilatı ile kamuoyu arasında etkin iletişim kanallarını kullanarak zamanında, en doğru, etkili, verimli iletişimi ve yeterli bilgi akışını sunan, polis halkla ilişkilerinin etkin şekilde geliştirilmesini sağlayan bir birim olarak gör​ev yapar. Kurumun en iyi şekilde tanıtılması için tanıtım filmleri ve spot filmler hazırlanmak, afiş ve görsel tasarımlarla bunların kamuoyuna sergilenmesini sağlar.

"Polis teşkilatı iç güvenliği sağlayan ve emir-komuta zincirinde, hiyerarşik ast-üst ilişkisiyle yönetilen resmi üniformalı görev yapılan bir kurumdur. Terfi, tayin ve atamaları meslek kıdemlerine, meslek hayatlarında göstermiş oldukları başarılı çalışmalara, polislik tecrübelerine, almış oldukları polis eğitimine, katılmış oldukları kurslara göre değerlendirilmekte, emniyet teşkilatı kanununa göre yapılabilmektedir.

Bu atamanın sakıncası, teşkilat içinde yıllardır bu makamlara atanmak için 25 ya da 30 yılını ülkenin değişik coğrafyalarında çalışarak geçiren polis müdürlerinin ileriye dönük hayallerinin baltalanmasıdır. Polis teşkilatı yaptığı operasyonları zaman zaman cumhuriyet savcısına bağlı olarak yaptığı için ‘gizlilik kuralının ihlali gibi durumlar ortaya çıkabilecektir"

