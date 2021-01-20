A Haber, Erdoğan konuşurken ekranı ikiye böldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın kanalı olan A Haber'in Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ekranı ikiye bölerek bir tarafta da ABD Başkanı Biden'in görüntülerini aktarması dikkat çekti.

İşte o görüntü:

