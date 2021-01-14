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900 özel okul kapandı 35 bin çalışan işsiz kaldı

ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça, iktidara seslendi: “Destek geri gelsin”

GÜNDEM 14.01.2021, 04:31
900 özel okul kapandı 35 bin çalışan işsiz kaldı
İki yıl önce eğitim desteğinin kaldırılmasıyla birlikte özel okullar büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Salgın sürecinin de etkisiyle birlikte özel okulların sorunları daha da büyüdü. Özel okullarda öğrenci sayısı düşerken, 900 okul kapandı, 35 bin çalışan da işsiz kaldı. ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça, devlet desteğinin yeniden verilmesi gerektiğini söyledi.
Özel Öğretim Derneği Genel Başkanı Ahmet Akça, özel okulların sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akça,  2013 yılında yüzde 4’lerde olan özel okul öğrenci oranının devlet desteğiyle birlikte 2018 yılına kadar yüzde 9’lara kadar yükseldiğini aktararak, bu büyümenin sağlanan destekle gerçekleştiğini ifade etti.

Akça, 2018 yılında devlet desteğinin kesilmesiyle birlikte öğrenci sayısının 1 milyon 543 binden 2019 yılında 1 milyon 376 bine gerilediğini aktararak, “2020 yılında ise 1.071.000’e geriledi. Bu rakamlar gösteriyor ki özel okuldaki bugün yaşanan krizin asıl nedeni okul sayısının artması değil teşviklerin kesilmesiyle birlikte sektöre yönelişin azalmasından kaynaklanmaktadır. Bu düşüşle birlikte son iki yılda 900’e yakın özel okul kapanmış 35.000 üzerinde çalışan işsiz kalmıştır. Özel okulların an itibarıyla toplam kontenjanı 2.511.000 yani özel okulların yüzde 58’i boştur” açıklamasında bulundu.

* ÖZDER Genel Başkanı Ahmet Akça, özel okulların gelişmesine ket vuracak olan politikaların başka sorunlara yol açabileceği uyarısını da yaparak, “Özel okul alanının gelişmesine ket vuracak olan her çalışma okul dışı arayışları artıracaktır ve artırmıştır da. Salgın süreci tüm sektörleri etkilediği gibi özel okulları da olumsuz etkilemiştir ancak bahsettiğimiz hususlar düzeltilmez ise bu süreçte başlayan olumsuzluklar sektörde kalıcı hale gelecektir. Eğitim hakikaten bir millet ödevidir. Özel okulcular bu ödeve herkesten daha çok çalışan fedakar eğitimcilerdir. Öyleyse yetkililerden beklentimiz yeni dönem kayıtlarının başlayacağı şu günlerde özel okul sahiplerine, velilerine ve öğrencilerine beklenen müjdeyi vermeleridir” ifadelerini kullandı. 

* Özel okulların bir bakıma kamu görevi üstlendiğini de kaydeden Akça, “Özel okullar kamu görevi görürler. Bugün ülkemizin yaklaşık olarak 65.000’e yakın ilave dersliğe özel okullarımızda ise yaklaşık 60.000 derslik boş durumdadır. Özel okullara verilecek ufak bir destek ile devleti 60.000 derslik yapma yükünden kurtarabiliriz” çağrısında bulundu.

* İki yıl önce kesilen teşvikin yeniden gündeme alınması gerektiğine değinen Akça, “Bunun için özel okullara 2018 yılında kesilen teşvikler acilen geri gelmelidir. Pandemi dolayısıyla yüzde 1’e indirilen KDV kalıcı olarak yüzde 1 olmalıdır. Hiç bir sektörde uygulanmayan ancak sadece özel okullarda uygulanan her yıl ruhsat harcı ödenmesine son verilmelidir. SGK ve vergi teşviki verilmelidir. Devletimizin bu teşvikler ile yaklaşık 60 bin derslik yükünden kurtulacağını düşünürsek bu destekler bir harcama kalemi değil bir tasarruf kalemidir” dedi.
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