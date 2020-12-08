9 ülkenin büyükelçisi değişti
Dışişleri Bakanlığı bazı ülkelere yeni büyükelçi ataması gerçekleştirdi.
GÜNDEM 08.12.2020, 01:47
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ etti.
Buna göre ataması yapılan yeni büyükelçilerin görev yeri şu şekilde:
Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ne
Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne
Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne
Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne
Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ne
Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ne
Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği'ne
Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'ne atandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
Buna göre ataması yapılan yeni büyükelçilerin görev yeri şu şekilde:
Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ne
Hatun Demirer Türkiye'nin AGİT Nezdinde Daimi Temsilciliği'ne
Ali Rıza Güney Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne
Barış Ulusoy Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne
Burçin Gönenli Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği'ne
Turgay Tuncer Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ne
Zafer Ateş Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçiliği'ne
Volkan Işıkçı Türkiye'nin Yaounde Büyükelçiliği'ne atandı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi oldu.
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